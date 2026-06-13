Coup de pression de deux avions de combat russes qui ont frôlé l'espace aérien suédois
La Suède a annoncé samedi avoir fait décoller en urgence deux paires de chasseurs JAS 39 Gripen pour intercepter deux avions de combat russes survolant la mer Baltique à proximité de son espace aérien.
Les deux incidents sont intervenus vendredi dans le sud et le nord de la mer Baltique. Des appareils de l'Otan ont aussi décollé «pour maintenir la sécurité dans l'espace aérien commun», a précisé l'armée suédoise dans un communiqué. L'espace aérien suédois n'a pas été violé lors de ces deux incidents, a-t-elle indiqué.
«Les actions russes sont graves et constituent un comportement récurrent menaçant à la fois notre intégrité territoriale et notre sécurité», a estimé le vice-amiral Ewa Skoog Haslum, chef des opérations interarmées, cité dans le communiqué.
Les tensions dans la mer Baltique se sont fortement accrues depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022.
Source: AFP
Un drone ukrainien fait un incendie et tue une personne dans un port du sud de la Russie
Une attaque de drones ukrainiens sur des installations portuaires du sud de la Russie a provoqué un important incendie, tuant une personne, ont indiqué les autorités locales samedi matin. Moscou a assuré avoir abattu au total 177 drones ukrainiens.
Une chute de «débris de drone» sur un terminal maritime de Temriouk, sur la mer d'Azov à proximité du détroit de Kertch séparant la Russie de la Crimée annexée, a provoqué un incendie, a déclaré le gouverneur de la région russe de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, sur le réseau social Telegram.
Une personne a été tuée et trois autres blessées, a-t-il ajouté, précisant que 96 personnes étaient mobilisées pour lutter contre l'incendie.
Source: AFP
L'UE va reprendre lundi les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine
L'Union européenne a annoncé qu'elle reprendrait formellement lundi les négociations avec l'Ukraine en vue de son adhésion, le processus ayant été relancé grâce à la levée du veto hongrois.
«Tous les Etats membres ont convenu d'ouvrir le premier 'cluster' de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie», a annoncé vendredi sur X le président du Conseil de l'UE, Antonio Costa, saluant «une étape majeure» en vue de l'élargissement du bloc.
Source: AFP
Annulation d'une célébration nationale russe après une frappe
Radmir Beliaev, le maire de la ville industrielle de Nijnekamsk, située en république du Tatarstan à quelque 1600 km de la frontière ukrainienne, a rapporté sur Telegram une attaque de drone ukrainienne sur un immeuble résidentiel. Selon le maire, l'attaque a fait quatre blessés.
«Pour des raisons de sécurité, il a été décidé d'annuler tous les événements publics prévus aujourd'hui», a-t-il dit. Le 12 juin est la Journée de la Russie, un jour férié national.
Source: AFP
Deux morts dans des frappes ukrainiennes contre une ville russe
Des frappes ukrainiennes ont fait deux morts et deux blessés dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine, ont indiqué les autorités locales.
«Deux civils ont été tués» et deux autres personnes ont été blessées dans des tirs d'artillerie à Suzemka, a déclaré le gouverneur par intérim de la région de Briansk, Egor Kovalchuk, dans un message sur Telegram.
Source: AFP
Une frappe russe fait un mort dans le nord-est de l'Ukraine
Une attaque de drones russes menée au cours de la nuit a tué une quadragénaire dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a rapporté tôt vendredi son administration militaire.
«L'ennemi a lancé une frappe de drones massive sur une infrastructure civile» de Chostka, ville de la région de Soumy, et «une femme de 44 ans a été tuée», a écrit sur Telegram Oleg Grygorov, à la tête de cette administration régionale.
Une seconde personne, une femme de 33 ans, souffre pour sa part de blessures graves, a-t-il ajouté. L'attaque a fortement endommagé un bâtiment non-résidentiel de trois étages, a décrit Oleg Grygorov, sans plus de précisions.
Source: AFP
L'UE propose d'interdire d'entrée les ex-combattants russes en Ukraine
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé mardi d'interdire d'entrée dans l'UE les ex-combattants russes en Ukraine, dans le cadre d'un nouveau «paquet» de sanctions contre la Russie. «Nous proposons pour la première fois d'interdire l'entrée dans l'Union européenne à toute personne ayant servi dans les forces armées russes depuis le début de la guerre» en Ukraine, a-t-elle déclaré devant la presse à Bruxelles.
Et cela, «afin que l'Europe reste fermée à quiconque a participé à l'invasion de l'Ukraine, c'est aussi simple que cela», a-t-elle ajouté. Plusieurs Etats membres de l'UE, dont les pays baltes, plaidaient depuis des mois pour une telle interdiction de visas pour les soldats russes, jugeant inadmissible qu'ils puissent faire du tourisme en Europe après avoir combattu en Ukraine.
Ces mesures font partie d'un nouveau «paquet» de sanctions, le 21ème depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. L'UE veut également suspendre le mécanisme d'ajustement associé au plafonnement du prix du pétrole brut exporté par la Russie.
Source: AFP
Quatre morts dans une attaque russe près de Kharkiv
Des frappes russes sur la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont fait quatre morts et une quinzaine de blessés, ont annoncé mardi les autorités locales.
A Tchouhouïv, une «attaque ennemie» a tué trois femmes de 22, 56 et 70 ans ainsi qu'un homme de 56 ans, a indiqué le gouverneur militaire de la région, Oleg Synegubov. A Kharkiv même, les frappes ont fait 15 blessés, a ajouté cette source.
Les bombardements russes font quasiment chaque jour des morts et des blessés dans des zones résidentielles en Ukraine. Kiev réplique en frappant régulièrement des cibles en zone occupée, mais également en territoire russe.
Depuis l'invasion russe massive de l'Ukraine, lancée en février 2022, au moins 15'850 civils ont été tués et 44'800 blessés dans ce pays, selon le dernier décompte de l'ONU établi en avril.
Source: AFP
Un drone explose dans un champ en Moldavie
Un drone, très probablement d'origine ukrainienne, s'est écrasé et a explosé dans un champ dans l'est de la Moldavie sans faire de victime, ont indiqué lundi les autorités.
Cette chute de drone survient après que des drones ont explosé ces quinze derniers jours en Roumanie, pays membre de l'Union européenne et de l'Otan, frontalière à la fois de la Moldavie et de l'Ukraine.
«Des fragments provenant d'un engin aérien sans pilote ont bien été retrouvés sur des terres agricoles près du village de Lopatna, proche de la frontière», a indiqué le ministère moldave de la Défense dans un communiqué.
Le drone qui s'est écrasé dans le village de Lopatna, près de la frontière avec l'Ukraine, est «très probablement d'origine ukrainienne», selon la même source. Les autorités moldaves ont «fermement condamné l'incident» et en ont imputé la responsabilité à la Russie.
«Quelle que soit l'origine du drone, la responsabilité de tout drone atterrissant sur le territoire de la République de Moldavie incombe à la Russie», a affirmé le ministère moldave des Affaires étrangères sur Telegram.
Source: ATS
Un mort dans une frappe de drone ukrainienne contre un train reliant Moscou à la Crimée annexée
Une attaque de drone ukrainienne contre un train reliant Moscou à Simferopol, en Crimée, a fait un mort et un blessé, a annoncé lundi matin le chef des autorités de la péninsule annexée par la Russie en 2014.
«A la suite d'une frappe de drone ennemi contre la locomotive d'un train de passagers sur la ligne Moscou-Simferopol, le conducteur a été blessé et l'assistant du conducteur a été tué, selon des données préliminaires», a écrit Sergueï Aksionov sur Telegram, sans préciser où se trouvait le train au moment de l'attaque. «Les passagers n'ont pas été blessés», a-t-il ajouté.
Source: AFP
Des frappes russes font cinq morts et des dégâts sur un site nucléaire
Des frappes russes nocturnes et dans la matinée ont fait cinq morts et touché un site de stockage de déchets nucléaires, selon les autorités ukrainiennes dimanche, alors que le président Zelensky doit rencontrer à Londres les dirigeants français, britannique et allemand.
Des frappes russes sur un village dans la région de Zaporijjia ont fait trois morts et trois blessés dans la journée de dimanche, a indiqué le gouverneur régional Ivan Fedorov. «Les frappes sont tombées près d'un arrêt de transport public», a-t-il affirmé.
Un chauffeur de bus de 56 ans avait déjà été tué dans son véhicule à l'arrêt à un terminus, dans la ville de Zaporijjia, avaient indiqué les secours ukrainiens plus tôt. Des attaques nocturnes de drones et bombardements aériens sur la région de Dnipropetrovks ont également fait un mort, selon le gouverneur militaire régional Oleksandr Ganja.
Site nucléaire visé
Une frappe de drone russe a également «partiellement détruit» un bâtiment de réception de conteneurs sur le site de stockage centralisé de combustible nucléaire usé dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, a indiqué l'opérateur nucléaire public ukrainien Energoatom sur Telegram.
Il a précisé que le bâtiment était à ce moment vide et que les niveaux de radiation restaient normaux. Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, a affirmé que «l'incident est profondément inquiétant car il s'est produit sur un site contenant de larges quantités de matériel nucléaire», selon un communiqué de l'agence sur X.
«Ce n'est pas la première fois que les forces russes mettent les installations nucléaires ukrainiennes en danger», a réagi sur la plateforme X le ministre des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, accusant Moscou de «menaces envers la sûreté nucléaire». Le ministère russe de la Défense a affirmé comme d'habitude avoir mené des frappes sur des sites liés à l'armée ukrainienne.
Source: AFP
86 drones interceptés près de Saint-Pétersbourg
Les forces russes ont intercepté 86 drones dans la région autour de Saint-Pétersbourg, ville où se déroule un important forum d'investissements, a annoncé le gouverneur régional samedi.
«Quatre-vingt-six drones ont été abattus au-dessus de la région de Leningrad. Les opérations de combat se poursuivent», a écrit sur Telegram le gouverneur, Aleksandr Drozdenko.
«Saint-Pétersbourg a été la cible d'une attaque de grande ampleur menée par des drones militaires», a indiqué de son côté lke gouverneur de la ville de Saint-Pétersbourg, Aleksandr Beglov. «Je demande aux habitants de Saint-Pétersbourg de rester chez eux et de ne pas sortir», a-t-il ajouté. L'aéroport international de Poulkovo, au sud de la ville, a annoncé une interruption temporaire du trafic, sans préciser la raison.
Mercredi, à l'ouverture du Forum de Saint-Pétersbourg, autrefois surnommé le «Davos russe» en référence au Forum économique mondial, des drones ukrainiens avaient frappé une installation pétrolière et un site militaire à proximité. Les invités arrivant à l'événement avaient été accueillis avec un panache de fumée noire en arrière-plan.
Ce Forum s'achève samedi, au lendemain d'une intervention du président russe Vladimir Poutine.
Par ailleurs, huit drones ukrainiens ont été interceptés samedi à l'aube alors qu'ils se dirigeaient vers Moscou, a indiqué sur Telegram le maire de la ville, Sergueï Sobianine.
Source: AFP