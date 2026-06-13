Coup de pression de deux avions de combat russes qui ont frôlé l'espace aérien suédois

La Suède a annoncé samedi avoir fait décoller en urgence deux paires de chasseurs JAS 39 Gripen pour intercepter deux avions de combat russes survolant la mer Baltique à proximité de son espace aérien.

Les deux incidents sont intervenus vendredi dans le sud et le nord de la mer Baltique. Des appareils de l'Otan ont aussi décollé «pour maintenir la sécurité dans l'espace aérien commun», a précisé l'armée suédoise dans un communiqué. L'espace aérien suédois n'a pas été violé lors de ces deux incidents, a-t-elle indiqué.

«Les actions russes sont graves et constituent un comportement récurrent menaçant à la fois notre intégrité territoriale et notre sécurité», a estimé le vice-amiral Ewa Skoog Haslum, chef des opérations interarmées, cité dans le communiqué.

Les tensions dans la mer Baltique se sont fortement accrues depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022.

Source: AFP