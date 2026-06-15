Un drone ukrainien fait un incendie et tue une personne dans un port du sud de la Russie
Une attaque de drones ukrainiens sur des installations portuaires du sud de la Russie a provoqué un important incendie, tuant une personne, ont indiqué les autorités locales samedi matin. Moscou a assuré avoir abattu au total 177 drones ukrainiens.
Une chute de «débris de drone» sur un terminal maritime de Temriouk, sur la mer d'Azov à proximité du détroit de Kertch séparant la Russie de la Crimée annexée, a provoqué un incendie, a déclaré le gouverneur de la région russe de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, sur le réseau social Telegram.
Une personne a été tuée et trois autres blessées, a-t-il ajouté, précisant que 96 personnes étaient mobilisées pour lutter contre l'incendie.
Source: AFP
Attaque massive sur Kiev: un joyau orthodoxe en feu
Au moins neuf personnes ont été tuées lundi en Ukraine dans une série d'attaques russes, dont une, massive, contre la capitale Kiev où une cathédrale orthodoxe célèbre a pris feu.
A Kiev, des bombardements russes ont touché pratiquement tous les quartiers de la ville et fait au moins quatre morts et plus d'une vingtaine de blessés, selon les autorités. Des journalistes de l'AFP ont vu des habitants couraient dans les rues pour se mettre à l'abri, au moment où une lumière aveuglante illuminait le ciel rougi par les incendies.
Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a rapporté un incendie, après une attaque russe, au niveau du toit de la cathédrale de la Dormition, l'une des églises que compte le célèbre complexe orthodoxe de la Laure des grottes de Kiev inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.
Le métropolite Epiphane de Kiev, primat de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine, a dénoncé un «crime contre l'humanité, l'Histoire, la chrétienté». Une façade de la cathédrale est éventrée, son toit partiellement détruit, et plus d'une dizaine de camions de pompiers ont été déployés sur les lieux, a constaté un photographe de l'AFP.
Source: AFP
Une attaque de drones ukrainiens fait 3 morts à Toula, en Russie
Au moins trois personnes ont été tuées dans une attaque de drones ukrainiens sur la ville russe de Toula, à environ 200 km au sud de Moscou, a annoncé lundi le gouverneur régional, Dimitri Milaïev.
«Ce soir, le quartier résidentiel de la ville de Toula a été la cible d'une attaque par drones», a écrit M. Milaïev sur le réseau social Telegram. «Malheureusement, selon les premières informations, trois personnes ont été tuées. Trois autres, dont un enfant d'un an, ont été blessées», a-t-il ajouté.
Source: ATS
La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia aurait été reconnectée au réseau après trois jours d'inactivité
La centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, sous contrôle russe, a été reconnectée samedi au réseau près de trois jours après avoir perdu toute alimentation électrique externe après une frappe contre un poste électrique, a annoncé l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
Le courant a été rétabli après des réparations effectuées sur une ligne d'alimentation de secours à la faveur d'un cessez-le-feu local, a indiqué le gardien de la sûreté nucléaire sur le réseau social X.
La centrale se prépare à présent à réparer sa ligne principale, déconnectée depuis le 24 mars.
Source: AFP
Coup de pression de deux avions de combat russes qui ont frôlé l'espace aérien suédois
La Suède a annoncé samedi avoir fait décoller en urgence deux paires de chasseurs JAS 39 Gripen pour intercepter deux avions de combat russes survolant la mer Baltique à proximité de son espace aérien.
Les deux incidents sont intervenus vendredi dans le sud et le nord de la mer Baltique. Des appareils de l'Otan ont aussi décollé «pour maintenir la sécurité dans l'espace aérien commun», a précisé l'armée suédoise dans un communiqué. L'espace aérien suédois n'a pas été violé lors de ces deux incidents, a-t-elle indiqué.
«Les actions russes sont graves et constituent un comportement récurrent menaçant à la fois notre intégrité territoriale et notre sécurité», a estimé le vice-amiral Ewa Skoog Haslum, chef des opérations interarmées, cité dans le communiqué.
Les tensions dans la mer Baltique se sont fortement accrues depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022.
Source: AFP
L'UE va reprendre lundi les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine
L'Union européenne a annoncé qu'elle reprendrait formellement lundi les négociations avec l'Ukraine en vue de son adhésion, le processus ayant été relancé grâce à la levée du veto hongrois.
«Tous les Etats membres ont convenu d'ouvrir le premier 'cluster' de négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie», a annoncé vendredi sur X le président du Conseil de l'UE, Antonio Costa, saluant «une étape majeure» en vue de l'élargissement du bloc.
Source: AFP
Annulation d'une célébration nationale russe après une frappe
Radmir Beliaev, le maire de la ville industrielle de Nijnekamsk, située en république du Tatarstan à quelque 1600 km de la frontière ukrainienne, a rapporté sur Telegram une attaque de drone ukrainienne sur un immeuble résidentiel. Selon le maire, l'attaque a fait quatre blessés.
«Pour des raisons de sécurité, il a été décidé d'annuler tous les événements publics prévus aujourd'hui», a-t-il dit. Le 12 juin est la Journée de la Russie, un jour férié national.
Source: AFP
Deux morts dans des frappes ukrainiennes contre une ville russe
Des frappes ukrainiennes ont fait deux morts et deux blessés dans la nuit de jeudi à vendredi dans la région russe de Briansk, frontalière de l'Ukraine, ont indiqué les autorités locales.
«Deux civils ont été tués» et deux autres personnes ont été blessées dans des tirs d'artillerie à Suzemka, a déclaré le gouverneur par intérim de la région de Briansk, Egor Kovalchuk, dans un message sur Telegram.
Source: AFP
Une frappe russe fait un mort dans le nord-est de l'Ukraine
Une attaque de drones russes menée au cours de la nuit a tué une quadragénaire dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a rapporté tôt vendredi son administration militaire.
«L'ennemi a lancé une frappe de drones massive sur une infrastructure civile» de Chostka, ville de la région de Soumy, et «une femme de 44 ans a été tuée», a écrit sur Telegram Oleg Grygorov, à la tête de cette administration régionale.
Une seconde personne, une femme de 33 ans, souffre pour sa part de blessures graves, a-t-il ajouté. L'attaque a fortement endommagé un bâtiment non-résidentiel de trois étages, a décrit Oleg Grygorov, sans plus de précisions.
Source: AFP
L'UE propose d'interdire d'entrée les ex-combattants russes en Ukraine
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé mardi d'interdire d'entrée dans l'UE les ex-combattants russes en Ukraine, dans le cadre d'un nouveau «paquet» de sanctions contre la Russie. «Nous proposons pour la première fois d'interdire l'entrée dans l'Union européenne à toute personne ayant servi dans les forces armées russes depuis le début de la guerre» en Ukraine, a-t-elle déclaré devant la presse à Bruxelles.
Et cela, «afin que l'Europe reste fermée à quiconque a participé à l'invasion de l'Ukraine, c'est aussi simple que cela», a-t-elle ajouté. Plusieurs Etats membres de l'UE, dont les pays baltes, plaidaient depuis des mois pour une telle interdiction de visas pour les soldats russes, jugeant inadmissible qu'ils puissent faire du tourisme en Europe après avoir combattu en Ukraine.
Ces mesures font partie d'un nouveau «paquet» de sanctions, le 21ème depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. L'UE veut également suspendre le mécanisme d'ajustement associé au plafonnement du prix du pétrole brut exporté par la Russie.
Source: AFP
Quatre morts dans une attaque russe près de Kharkiv
Des frappes russes sur la région de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont fait quatre morts et une quinzaine de blessés, ont annoncé mardi les autorités locales.
A Tchouhouïv, une «attaque ennemie» a tué trois femmes de 22, 56 et 70 ans ainsi qu'un homme de 56 ans, a indiqué le gouverneur militaire de la région, Oleg Synegubov. A Kharkiv même, les frappes ont fait 15 blessés, a ajouté cette source.
Les bombardements russes font quasiment chaque jour des morts et des blessés dans des zones résidentielles en Ukraine. Kiev réplique en frappant régulièrement des cibles en zone occupée, mais également en territoire russe.
Depuis l'invasion russe massive de l'Ukraine, lancée en février 2022, au moins 15'850 civils ont été tués et 44'800 blessés dans ce pays, selon le dernier décompte de l'ONU établi en avril.
Source: AFP