Attaque massive sur Kiev: un joyau orthodoxe en feu

Au moins neuf personnes ont été tuées lundi en Ukraine dans une série d'attaques russes, dont une, massive, contre la capitale Kiev où une cathédrale orthodoxe célèbre a pris feu.

A Kiev, des bombardements russes ont touché pratiquement tous les quartiers de la ville et fait au moins quatre morts et plus d'une vingtaine de blessés, selon les autorités. Des journalistes de l'AFP ont vu des habitants couraient dans les rues pour se mettre à l'abri, au moment où une lumière aveuglante illuminait le ciel rougi par les incendies.

Le maire de la ville, Vitali Klitschko, a rapporté un incendie, après une attaque russe, au niveau du toit de la cathédrale de la Dormition, l'une des églises que compte le célèbre complexe orthodoxe de la Laure des grottes de Kiev inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Le métropolite Epiphane de Kiev, primat de l'Eglise orthodoxe d'Ukraine, a dénoncé un «crime contre l'humanité, l'Histoire, la chrétienté». Une façade de la cathédrale est éventrée, son toit partiellement détruit, et plus d'une dizaine de camions de pompiers ont été déployés sur les lieux, a constaté un photographe de l'AFP.

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Source: AFP