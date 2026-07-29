La Russie accuse Pavel Durov, fondateur de Telegram, de complicité de «terrorisme». Le FSB a lancé un avis de recherche international contre l'homme d'affaires.

La Russie émet un avis de recherche international contre le patron de Telegram

La Russie émet un avis de recherche international contre le patron de Telegram

Pour complicité de «terrorisme»

ATS Agence télégraphique suisse

La Russie a annoncé mercredi avoir émis un avis de recherche international à l'encontre du fondateur et patron de Telegram Pavel Durov, né en Russie et détenteur de passeports français et émirati, qu'elle accuse de complicité de «terrorisme».

«Un avis de recherche international a été émis (...) à l'encontre du (patron) de Telegram, P. Durov», ont indiqué les services russes de sécurité (FSB) dans un communiqué, cité par les agences de presse russes, en précisant que Pavel Durov, qui se trouve en France, est visé par des accusations de «complicité de terrorisme», «dans le cadre d'une enquête criminelle».