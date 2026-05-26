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La mère en détention provisoire
Les enfants abandonnés au Portugal confiés aux services sociaux français

Deux enfants abandonnés au Portugal seront confiés aux services sociaux de Colmar. Leur mère et son partenaire, arrêtés jeudi, font face à des accusations graves, selon les autorités.
Publié: 13:52 heures
Deux enfants abandonnés au Portugal seront confiés aux services sociaux de Colmar.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Les deux enfants retrouvés seuls au bord d'une route du sud du Portugal seront remis aux autorités françaises, qui ont décidé de les confier provisoirement aux services sociaux de Colmar (Haut-Rhin), où ils habitaient avec leur mère, a annoncé mardi un tribunal portugais.

Mise en examen pour des faits de «mise en danger ou abandon», leur mère, une Française de 41 ans, a été placée samedi en détention provisoire par la justice portugaise, comme son compagnon de 55 ans, qui est en outre accusé de «coups et blessures aggravés» sur l'un des deux garçonnets.

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Selon un communiqué transmis par le tribunal de Setubal (sud), les instances judiciaires se sont prononcées pour «le retour des enfants dans l'Etat de leur résidence habituelle (France), afin que celui-ci puisse déterminer les mesures de protection qu'il jugera appropriées».

Les autorités judiciaires françaises ont «pris la décision provisoire de confier ces enfants aux services d'aide sociale de Colmar, le temps de procéder à l'évaluation de membres de la famille ou de tiers et apprécier leurs conditions pour accueillir les enfants, compte tenu de la situation de la mère et du régime de visites surveillées et contrôlées du père», a précisé le tribunal portugais.

Coordination entre la France et le Portugal

Les autorités portugaises avaient déjà indiqué la semaine dernière que les enfants résidaient habituellement avec leur mère, et que leur père n'avait qu'un droit de visite «limité et supervisé».

«Ce retour dans le pays de leur résidence habituelle sera coordonné et exécuté entre les autorités portugaises et françaises compétentes», a ajouté le tribunal mardi. Vendredi, la justice portugaise avait annoncé le placement des enfants au sein d'une famille d'accueil en attendant leur rapatriement.

Les deux frères ont été retrouvés par un automobiliste mardi dernier, assis en pleurs au bord de la route nationale reliant la ville d'Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne. Leur mère et son compagnon ont été arrêtés jeudi près de Fatima, dans le centre du pays.

Les autorités françaises recherchaient la mère et les enfants depuis le 11 mai, quand leur père avait signalé leur disparition depuis Colmar, dans l'est de la France.

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