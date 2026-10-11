DE
FR

La Pologne en aletre
Menaces d'assassinat contre le Premier ministre et le ministre de la Défense

Le ministère polonais de l'Intérieur a convoqué une réunion antiterroriste dimanche après des menaces visant le Premier ministre et le ministre de la Défense.
Publié: il y a 41 minutes
Le Premier ministre Donald Tusk (à gauche) et le ministre de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz sont concernés.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le ministère polonais de l'Intérieur a annoncé dimanche qu'une réunion des autorités se tiendrait au Centre antiterroriste de l'Agence de sécurité intérieure (ABW), après la réception par la police d'informations sur de possibles tentatives d'assassinat visant le Premier ministre et le ministre de la Défense.

«A la suite des informations reçues par la police concernant une possible tentative d'assassinat visant le Premier ministre (...) ainsi que le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale (...), le ministre de l'Intérieur (...) et le ministre coordinateur des services spéciaux (...) ont ordonné le lancement de mesures à ce sujet», a écrit sur X la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Karolina Galecka. Elle a précisé que des responsables de la police, du service de protection de l'Etat et de l'Agence de sécurité intérieure participeraient à la réunion.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

La Pologne, pays membre de l'Otan et de l'UE situé sur le flanc oriental des deux blocs, est en état d'alerte après plusieurs agressions à l'arme blanche ou tentatives impliquant des mineurs ou jeunes adultes dans des écoles et lycées, depuis la rentrée de septembre. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a dénoncé jeudi un «culte de la violence omniprésent dans le monde» et qui «a atteint la Pologne».

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus