Le ministère polonais de l'Intérieur a convoqué une réunion antiterroriste dimanche après des menaces visant le Premier ministre et le ministre de la Défense.

Menaces d'assassinat contre le Premier ministre et le ministre de la Défense

Menaces d'assassinat contre le Premier ministre et le ministre de la Défense

AFP Agence France-Presse

Le ministère polonais de l'Intérieur a annoncé dimanche qu'une réunion des autorités se tiendrait au Centre antiterroriste de l'Agence de sécurité intérieure (ABW), après la réception par la police d'informations sur de possibles tentatives d'assassinat visant le Premier ministre et le ministre de la Défense.

«A la suite des informations reçues par la police concernant une possible tentative d'assassinat visant le Premier ministre (...) ainsi que le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale (...), le ministre de l'Intérieur (...) et le ministre coordinateur des services spéciaux (...) ont ordonné le lancement de mesures à ce sujet», a écrit sur X la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Karolina Galecka. Elle a précisé que des responsables de la police, du service de protection de l'Etat et de l'Agence de sécurité intérieure participeraient à la réunion.

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La Pologne, pays membre de l'Otan et de l'UE situé sur le flanc oriental des deux blocs, est en état d'alerte après plusieurs agressions à l'arme blanche ou tentatives impliquant des mineurs ou jeunes adultes dans des écoles et lycées, depuis la rentrée de septembre. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a dénoncé jeudi un «culte de la violence omniprésent dans le monde» et qui «a atteint la Pologne».

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