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Un mort, deux blessés
Nouvelle attaque au couteau dans une école en Pologne

Un adolescent de 15 ans a tué la concierge de son ancienne école et blessé deux adultes jeudi à Leszczydol-Nowiny, en Pologne. La police a arrêté le jeune suspect.
Publié: il y a 11 minutes
Un adolescent de 15 ans a poignardé à mort la concierge de son ancienne école en Pologne. (image d'illustration)
Photo: Klaudia Radecka
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AFP Agence France-Presse

Un adolescent polonais de 15 ans a mortellement poignardé la concierge de son ancienne école et blessé deux autres adultes jeudi, au lendemain d'une attaque au couteau similaire qui a fait neuf blessés dans un lycée, a annoncé la police.

«La police a arrêté un garçon de 15 ans» après qu'il eut agressé trois adultes au sein de l'école primaire Jean-Paul II à Leszczydol-Nowiny, une petite localité située à 70 kilomètres à l'est de Varsovie, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police.

Une des personnes blessées, la concierge de l'établissement âgée de 37 ans, a succombé à ses blessures, a ensuite annoncé la police régionale sur X.

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