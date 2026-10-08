Nouvelle attaque au couteau dans une école en Pologne

AFP Agence France-Presse
Un adolescent polonais de 15 ans a mortellement poignardé la concierge de son ancienne école et blessé deux autres adultes jeudi, au lendemain d'une attaque au couteau similaire qui a fait neuf blessés dans un lycée, a annoncé la police.
«La police a arrêté un garçon de 15 ans» après qu'il eut agressé trois adultes au sein de l'école primaire Jean-Paul II à Leszczydol-Nowiny, une petite localité située à 70 kilomètres à l'est de Varsovie, a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police.
Une des personnes blessées, la concierge de l'établissement âgée de 37 ans, a succombé à ses blessures, a ensuite annoncé la police régionale sur X.
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