Un jeune de 19 ans a blessé sept personnes, dont des élèves et enseignants, avec une arme blanche dans un lycée à Ostroleka, Pologne, mercredi. Il a été arrêté après s’être automutilé.

Un jeune de 19 ans blesse sept personnes dans un lycée en Pologne

Un jeune de 19 ans blesse sept personnes dans un lycée en Pologne

AFP Agence France-Presse

Un jeune homme de 19 ans a été arrêté après avoir blessé sept personnes à l'arme blanche dans un lycée professionnel en Pologne, a annoncé mercredi la police. Les faits se sont produits «à proximité et dans l'enceinte» du lycée professionnel numéro 4 d'Ostroleka, à 120 kilomètres au nord de Varsovie, selon la police qui a diffusé la photo du suspect, flouté, après son arrestation.

Selon la procureure d'Ostroleka, une ville de 50'000 habitants, les victimes sont des élèves et des enseignants. «Il semble que le garçon soit entré dans l'école et ait attaqué les élèves et les enseignants avec un outil dangereux», a dit Elzbieta Lukasiewicz à la chaîne d'information TVN24. «D'après les informations dont je dispose, huit personnes ont été blessées», a-t-elle ajouté.

Le maire de la ville a de son côté fait état de blessés légers. Les pompiers ont précisé à l'agence de presse PAP que les blessés sont trois adultes et cinq adolescents. L'agresseur a été pris en charge par les secours après s'être «automutilé», selon le parquet.