Les services spéciaux polonais ont arrêté trois adolescents liés à des milieux néonazis internationaux, soupçonnés de préparer des actes terroristes. L’affaire survient après la fusillade meurtrière de Cracovie.

AFP Agence France-Presse

Les services spéciaux polonais ont annoncé lundi l'arrestation de trois mineurs ayant noué des relations avec les milieux néonazis internationaux et soupçonnés de préparer des «attentats terroristes».

Ces arrestations surviennent alors que la Pologne est encore sous le choc, moins de dix jours après la fusillade à Cracovie, lors de laquelle un Polonais de 24 ans a tué au hasard six personnes après avoir assassiné ses parents et sa soeur. Selon les autorités, l'auteur de la tuerie pourrait avoir été inspiré par le néonazi norvégien Anders Behring Breivik.

Les adolescents interpellés - deux âgés de 17 ans et un de 16 ans - «non seulement faisaient la promotion de l'idéologie nazie et fasciste, mais s'engageaient déjà dans des actions en vue de commettre des actes relevant du terrorisme», a indiqué sur X le ministre chargé des services spéciaux Tomasz Siemoniak.

Attention accrue des autorités

Les deux premiers, a-t-il précisé, échangeaient sur Internet des informations sur la confection artisanale d'explosifs et d'armes à feu. Des substances pouvant servir à fabriquer des explosifs ont été découvertes au domicile de l'un d'entre eux.

Lors d'un autre incident illustrant l'attention accrue des autorités polonaises face à des menaces éventuelles, deux Ukrainiens, âgés de 18 et 19 ans, ont été interpellés vendredi dernier à Wroclaw, puis expulsés le lendemain dans leur pays, a annoncé la police de cette ville du sud-ouest de la Pologne.

Selon cette source, ils ont crié, depuis un balcon, qu'ils étaient terroristes, qu'ils avaient une bombe, et ont imité des tirs en direction de passants, avec une réplique d'arme.

Enfin la police de Varsovie a annoncé lundi le placement en centre éducatif d'un jeune Russe de 16 ans qui avait menacé de tuer plusieurs personnes dans son école. L'analyse de son téléphone portable a révélé qu'il prônait «un régime étatique fasciste».