Deux employés d'un lycée à Kragujevac, en Serbie, ont été blessés mardi par un élève de 17 ans qui a ouvert le feu dans l'établissement. La police a arrêté l'assaillant et enquête sur ses motivations.

Un élève de 17 ans ouvre le feu dans un lycée en Serbie

Un élève de 17 ans ouvre le feu dans un lycée en Serbie

AFP Agence France-Presse

Deux employés d'un lycée ont été blessés mardi lorsqu'un élève de 17 ans a ouvert le feu dans un établissement de Kragujevac, dans le centre de la Serbie, a indiqué la police. La police a déclaré avoir maîtrisé et arrêté l'assaillant, «soupçonné d'avoir utilisé un fusil dans le hall de l'école». «Deux personnes ont été blessées, l'une très probablement par des tirs et l'autre par des éclats de verre», a précisé la police, ajoutant qu'aucun élève n'avait été touché.

Le mobile reste incertain, les forces de l'ordre s'efforçant d'établir les circonstances de l'incident. Les fusillades dans les établissements scolaires sont rares en Serbie, mais ce pays des Balkans a été profondément ébranlé le 3 mai 2023, lorsqu'un élève alors âgé de 13 ans a tué neuf écoliers et un agent de sécurité dans une école primaire de Belgrade.

Le garçon a été placé dans un établissement psychiatrique, car il était trop jeune pour être poursuivi pénalement. Son père a été condamné à quatorze ans et six mois de prison, tandis que sa mère a écopé d'une peine de trois ans de prison, en décembre 2024. Mais en novembre 2025, la Cour d'appel de Belgrade a annulé ces condamnations et ordonné un nouveau procès.