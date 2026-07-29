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Des déclarations confuses
Le corps d'un nouveau-né retrouvé dans un sac à Saint-Etienne

A Saint-Etienne, le corps d’un nouveau-né a été retrouvé dans un sac poubelle mardi. La mère de famille, qui aurait fait un déni de grossesse, est en garde à vue. Une enquête est en cours.
Publié: 18:13 heures
Un nourrisson découvert mort à Saint-Etienne, la mère arrêtée.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Une mère de famille a été placée en garde à vue mardi soir après que le corps sans vie d'un nouveau-né a été retrouvé dans un sac poubelle à son domicile de Saint-Etienne, a appris mercredi l'AFP de sources policières. Mardi dans la journée, cette mère de quatre enfants s'était rendue au service de gynécologie du CHU de la ville pour une consultation. Les médecins ont constaté qu'elle venait d'accoucher après avoir fait un déni de grossesse, a indiqué une source policière à l'AFP.

En fin d'après-midi, le corps d'un nourrisson a été retrouvé dans un sac poubelle au domicile de cette femme qui, selon cette source, était en situation de «misère sociale» et de «carences sanitaires». Elle a ensuite été interpellée puis placée en garde à vue, et ses enfants âgés de 3 à 16 ans ont été confiés l'Aide sociale à l'enfance (ASE), selon une autre source policière.

Les déclarations de cette femme de nationalité ivoirienne sont confuses, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier, qui précise que l'enquête devra déterminer si l'enfant était déjà décédé lors de sa venue au monde, ou bien s'il est mort pendant ou après la naissance. Contacté par l'AFP, le parquet de Saint-Etienne n'a pas répondu dans l'immédiat.

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