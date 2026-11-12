Leonardo Bertulazzi aurait utilisé du porc et un tensiomètre pour tromper son bracelet électronique. Cet ancien membre des Brigades rouges a fui Buenos Aires pour échapper à son extradition prévue vers l'Italie.

A 74 ans, il piège son bracelet électronique avec du porc et s'évade

A 74 ans, il piège son bracelet électronique avec du porc et s'évade

En bref Leonardo Bertulazzi s'est échappé de son assignation à résidence à Buenos Aires. Il est désormais recherché par la police

Leonardo Bertulazzi a trompé son bracelet électronique avec de la viande de porc et s'est laissé glisser depuis le cinquième étage

L'ex-terroriste des Brigades rouges devrait purger 27 ans de prison en Italie pour un enlèvement

Pauline Bouillon

Evasion spectaculaire à Buenos Aires. Leonardo Bertulazzi, ancien terroriste de 74 ans, a déjoué les autorités argentines et s’est échappé de son assignation à résidence. Selon le journal «La Nación», l’Italien devait être extradé vers son pays d’origine pour des crimes graves. Mais mardi matin, il a disparu sans laisser de traces.

La police recherche activement le retraité en fuite. Le ministère argentin de la Sécurité offre une récompense de 20 millions de pesos pour toute information permettant son arrestation, soit environ 10'500 francs.

Du porc comme subterfuge

Cet homme a déjoué le système de surveillance électronique avec une audace remarquable. Pour se débarrasser de son bracelet électronique sans déclencher immédiatement l'alarme, il l'a placé dans un tube avec du porc et un tensiomètre. Ce stratagème a trompé l'émetteur, qui a cru que le bracelet était toujours porté par une personne vivante.

Il s'est ensuite attaché un harnais autour du torse. Il est sorti par la fenêtre du cinquième étage, a gagné un toit et a descendu en rappel une hauteur d'environ cinq mètres jusqu'à une propriété voisine inhabitée. Il a finalement sauté par-dessus une porte métallique et s'est enfui dans la rue. Ce n'est que lorsque l'appareil a cessé d'enregistrer des mouvements que la police a commencé à avoir des soupçons. Dans l'appartement, les agents n'ont trouvé que le dispositif contenant de la viande préparée.

Qui étaient les Brigades rouges?

Leonardo Bertulazzi a autrefois appartenu aux tristement célèbres Brigades rouges (Brigate Rosse). Cette organisation terroriste d'extrême gauche a terrorisé l'Italie dans les années 1970 et 1980 avec des attentats brutaux, des fusillades et des enlèvements. Son crime le plus connu fut l'enlèvement et l'assassinat, en 1978, de l'ancien président du Conseil italien Aldo Moro.

Leonardo Bertulazzi a été condamné en Italie par contumace à 27 ans de prison. La justice lui reproche d'avoir enlevé l'ingénieur naval Pietro Costa en 1977. Avec la rançon extorquée, les terroristes ont acheté à l'époque l'appartement de Rome dans lequel ils ont ensuite retenu Aldo Moro. En 2004, l'Argentine avait encore reconnu Leonardo Bertulazzi comme réfugié. Mais en août 2024, le président Javier Milei a annulé ce statut en raison de la gravité de ses crimes, ouvrant la voie à son extradition.

En France également, un criminel a réussi une évasion spectaculaire: Rédoine Faïd s'est évadé de prison par les airs en 2018. Des complices armés ont détourné un hélicoptère, atterri dans la cour non sécurisée de la prison de Réau et sont repartis avec lui en quelques minutes. Lors de la traque qui a suivi, Rédoine Faïd s'est caché pendant des semaines et a circulé dans l'espace public en burqa, avant que la police ne finisse par l'arrêter.

De même, l'ancien chef de police et meurtrier condamné Grant Hardin, surnommé le «Diable des Ozarks», s'est évadé de manière spectaculaire d'une prison de haute sécurité de l'Arkansas (Etats-Unis). Il s'est fabriqué un uniforme de police d'un réalisme saisissant à partir d'un tablier de cuisine, de sacs-poubelle et d'un couvercle de boîte de conserve. Sans être inquiété, il a conduit jusqu'à la porte un véhicule rempli de caisses et un gardien lui a ouvert. Après presque deux semaines de fuite, la police l'a arrêté.