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Un suspect arrêté
Agression à l'arme blanche à la gare allemande de Bâle

Un homme de 45 ans a attaqué un jeune de 29 ans à l'arme blanche vendredi à la gare Badischer Bahnhof de Bâle. Le suspect, un Néerlandais, a été arrêté par les autorités.
Publié: 11:24 heures
Un homme blessé au couteau à la gare Badischer Bahnhof.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Un ressortissant néerlandais de 45 ans a blessé un homme à l'arme blanche vendredi vers midi sur un quai de la gare allemande «Badischer Bahnhof» à Bâle. L'auteur présumé a été interpellé par la police. Selon les informations disponibles à ce stade, un homme de 29 ans se trouvait sur un quai vers 13h15 lorsqu'un autre homme s'est approché de lui et l'a soudainement blessé à l'aide d'une arme blanche, a indiqué samedi le ministère public de Bâle.

La victime a réussi à prendre la fuite. Une patrouille de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) l'a mise en sécurité et a interpellé l'auteur présumé. Il s'agit d'un ressortissant néerlandais de 45 ans, qui a ensuite été remis à la police cantonale.

Les circonstances de l'agression demeurent pour l'heure peu claires. Le ministère public demandera le placement du suspect en détention provisoire auprès du Tribunal des mesures de contrainte.

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