La Thaïlande poursuit ses opérations militaires contre le Cambodge malgré l'annonce d'un cessez-le-feu par Donald Trump. Le Premier ministre thaïlandais affirme que les actions continueront jusqu'à ce que la menace soit écartée.

Les hostilités entre la Thaïlande et le Cambodge continuent, malgré la médiation de Trump

Les hostilités entre la Thaïlande et le Cambodge continuent, malgré la médiation de Trump

AFP Agence France-Presse

La Thaïlande a annoncé samedi la poursuite de ses opérations militaires contre le Cambodge, en dépit d'assurances du président américain Donald Trump selon qui les deux pays voisins d'Asie du Sud-Est avaient accepté un cessez-le-feu. «La Thaïlande continuera à mener des actions militaires jusqu'à ce que nous estimions que notre territoire et notre peuple ne sont plus menacés», a déclaré le Premier ministre Anutin Charnvirakul sur Facebook.

«Nos actions de ce matin en ont déjà dit long», a-t-il ajouté, les autorités militaires thaïlandaises confirmant des «ripostes» sur des cibles cambodgiennes à 5h50 (23h50 en Suisse vendredi). De son côté, le ministère cambodgien de la Défense a affirmé sur X que «les forces armées thaïlandaises avaient utilisé deux avions de combat F-16 pour larguer sept bombes» sur plusieurs cibles.

Au moins 20 morts

Après un premier épisode de violences en juillet, des affrontements frontaliers cette semaine entre les deux pays membres de l'Asean (Association des Nations d'Asie du Sud-Est) ont fait au moins 20 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir de part et d'autre.

L'annonce de la poursuite des hostilités intervient quelques heures après que Donald Trump a assuré que Bangkok et Phnom Penh, qui se disputent des morceaux de territoire depuis des décennies, avaient accepté de faire taire les armes.

«J'ai eu une excellente conversation ce matin avec le Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et le Premier ministre du Cambodge, Hun Manet, au sujet de la très regrettable résurgence de leur guerre qui dure depuis longtemps. Ils ont accepté de CESSER tout tir dès ce soir et de revenir à l'accord de paix initial conclu avec moi, et avec eux, avec l'aide du grand Premier ministre de Malaisie, Anwar Ibrahim», a écrit vendredi soir le président américain sur son réseau Truth Social.

«Les deux pays sont prêts pour la PAIX et la poursuite des échanges commerciaux avec les Etats-Unis d'Amérique», a ajouté Trump. Plus tôt, le Premier ministre thaïlandais avait affirmé, après son entretien téléphonique avec Trump, qu'il fallait «annoncer au monde entier que le Cambodge va respecter le cessez-le-feu».

Les Etats-Unis invités à enquêter

«C'est celui qui a violé l'accord qui doit régler la situation, et non celui qui l'a subi», avait ajouté Anutin Charnvirakul, qui a dissous vendredi le Parlement thaïlandais, ouvrant la voie à des élections début 2026. «Le Cambodge a toujours adhéré à des moyens pacifiques pour résoudre les différends», a déclaré pour sa part samedi son homologue cambodgien Hun Manet dans un message publié sur Facebook.

Il a ajouté qu'il avait suggéré aux Etats-Unis et à la Malaisie d'utiliser leurs capacités de renseignement «pour vérifier quelle partie a ouvert le feu en premier» le 7 décembre.



