DE
FR

C'est Trump qui l'annonce
La Thaïlande et le Cambodge auraient accepté de cesser les hostilités

Dès ce vendredi soir, Bangkok et Phnom Penh devraient «revenir à l'accord de paix initial», a annoncé le président des Etats-Unis Donald Trump. Il
Publié: il y a 52 minutes
Des affrontements frontaliers cette semaine ont fait au moins 20 morts.
Photo: keystone-sda.ch

La Thaïlande et le Cambodge ont accepté vendredi de cesser les affrontements à la frontière dès «ce soir», a affirmé Donald Trump après un appel avec les dirigeants des deux pays. «J'ai eu une excellente conversation ce matin avec le Premier ministre de Thaïlande, Anutin Charnvirakul, et le Premier ministre du Cambodge, Hun Manet, au sujet de la très regrettable résurgence de leur guerre qui dure depuis longtemps. Ils ont accepté de CESSER tout tir dès ce soir et de revenir à l'accord de paix initial conclu avec moi, et avec eux, avec l'aide du grand Premier ministre de Malaisie, Anwar Ibrahim», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Peu avant, le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, qui vient de dissoudre le Parlement, avait appelé le Cambodge à se conformer à un cessez-le-feu. «Trump a dit qu'il voulait un cessez-le-feu. J'ai répondu qu'il devrait plutôt en parler à notre ami (ndlr: le Cambodge). Ne dites pas qu'il s'agit juste d'une trêve. Il faut que l'annonce soit faite que le Cambodge se conforme à un cessez-le-feu», a dit Anutin Charnvirakul à la presse.

A lire aussi
Sept questions sur l'intensification du conflit entre la Thaïlande et le Cambodge
Analyse
7 questions sur la situation
Le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge va t-il encore s'intensifier?
L'illusion de Trump d'avoir mis fin à huit guerres cette année
La réalité est tout autre
L'illusion de Trump d'avoir mis fin à huit guerres cette année

Sixième jour de combat

Des affrontements frontaliers cette semaine entre les deux pays d'Asie du Sud-Est ont fait au moins 20 morts et forcé des centaines de milliers de personnes à fuir de part et d'autre. Les combats sont entrés vendredi dans leur sixième jour, soit un de plus qu'en juillet, lorsqu'un épisode de violences avait fait 43 morts et poussé environ 300'000 personnes à évacuer.

La Thaïlande et le Cambodge, qui se disputent des morceaux de territoire le long de leur frontière tracée pendant la période coloniale française, avaient cosigné le 26 octobre un accord de cessez-le-feu avec le président américain Donald Trump.

Mais la Thaïlande l'a suspendu quelques semaines plus tard après l'explosion d'une mine terrestre ayant blessé plusieurs de ses soldats. Donald Trump a affirmé vendredi que cela était «un accident». «Les deux pays sont prêts pour la PAIX et pour la poursuite des échanges commerciaux avec les États-Unis d'Amérique,» a-t-il ajouté.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus