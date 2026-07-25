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Samedi noir pour l'antiracisme
Plusieurs arrestations après des heurts entre manifestants anti-immigration et antiracistes à Glasgow

Ce samedi, de violents heurts ont éclaté à Glasgow entre des militants anti-immigration et des contre-manifestants antiracistes. Prise entre deux feux, la police a dû déployer de grands moyens et procéder à de nombreuses arrestations pour ramener le calme.
Publié: 17:55 heures
Des heurts ont éclaté samedi entre des manifestants anti-immigration et les participants à une contre-manifestation antiraciste à Glasgow en Ecosse. (image d'illustration)
Photo: AFP

Des heurts ont éclaté samedi entre des manifestants anti-immigration et les participants à une contre-manifestation antiraciste à Glasgow en Ecosse, et la police a indiqué avoir procédé à plusieurs arrestations.

La grande ville écossaise est le théâtre récurrent de tensions et de manifestations anti-immigration, notamment à l'initiative de groupes identitaires, comme Unite the Clans, qui a appelé au rassemblement de ce samedi.

A la mi-journée, des violences ont éclaté entre des dizaines de manifestants et contre manifestants rassemblés dans le parc de Glasgow Green, et la police a dû s'interposer, évoquant une «opération significative».

«Nous intervenons face à des troubles dans plusieurs secteurs du centre-ville de Glasgow» et «plusieurs arrestations ont déjà été effectuées», a indiqué Police Scotland sur X.

Elle a appelé le public à «éviter le secteur».

Des images de médias britanniques montrent notamment des policiers à cheval tentant de contenir des hommes masqués et habillés en noir, et d'autres agents armés de bâtons repoussant des manifestants.

Plus tôt ce mois-ci, des rassemblements ont eu lieu dans d'autres quartiers de la ville après que des informations ont circulé en ligne sur l'identité et le lieu de résidence de deux hommes soupçonnés d'agressions, ou encore après la propagation d'une rumeur infondée sur l'utilisation d'une ancienne maison de retraite pour héberger des demandeurs d'asile.

La police et plusieurs responsables politiques avaient mis en garde contre la désinformation.

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