AFP Agence France-Presse
Sony ne produira plus de disques physiques pour les nouveaux jeux vidéo sortant sur ses consoles Playstation à partir de janvier 2028 et les distribuera seulement en version dématérialisée, a annoncé le groupe japonais mercredi dans un billet de blog.
«La production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation sera interrompue à partir de janvier 2028», a indiqué Sony, précisant que cette évolution répondait «aux changements de tendance dans les préférences des consommateurs».
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