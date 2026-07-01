A partir de janvier 2028, Sony cessera de produire des disques physiques pour les nouveaux jeux PlayStation, misant entièrement sur le dématérialisé pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Sony supprime définitivement les jeux PS5 sur disque physique

Sony supprime définitivement les jeux PS5 sur disque physique

AFP Agence France-Presse

Sony ne produira plus de disques physiques pour les nouveaux jeux vidéo sortant sur ses consoles Playstation à partir de janvier 2028 et les distribuera seulement en version dématérialisée, a annoncé le groupe japonais mercredi dans un billet de blog.

«La production de disques physiques pour tous les nouveaux jeux sortant sur consoles PlayStation sera interrompue à partir de janvier 2028», a indiqué Sony, précisant que cette évolution répondait «aux changements de tendance dans les préférences des consommateurs».