Les deux stars américaines ont réglé un vieux différend concernant le domaine qu'ils avaient acheté et où ils s'étaient mariés.

Leur conflit sur le domaine viticole français est enfin réglé

Leur conflit sur le domaine viticole français est enfin réglé

En bref Brad Pitt et Angelina Jolie ont conclu un accord à l’amiable sur le château Miraval, domaine viticole du Var acheté en 2008 où ils se sont mariés en 2014

Brad Pitt avait poursuivi Angelina Jolie après la vente de ses parts à une filiale de Stoli Group sans son accord, l’accusant de chercher à lui nuire

Angelina Jolie accusait Brad Pitt de vouloir la faire taire sur des violences présumées en 2016 ; leur divorce est finalisé depuis 2024

Yannick Weber Blick Newsdesk

Brad Pitt et Angelina Jolie ont mis un terme à leur longue bataille judiciaire concernant le château Miraval, le domaine viticole français du département du Var acquis ensemble en 2008 et où ils s'étaient mariés en 2014. Mercredi, les représentants des deux stars hollywoodiennes ont annoncé la conclusion d'un accord à l'amiable via un bref communiqué commun, rapportent plusieurs médias dont la BBC.

«Nous sommes parvenus à un règlement à l'amiable dans l'intérêt de notre famille et nous ne ferons aucun autre commentaire», ont-ils déclaré, précisant qu'aucune fuite médiatique ne proviendrait de leur entourage.

Un divorce houleux

Ce contentieux empoisonnait leur séparation depuis la vente par Angelina Jolie de ses parts du domaine à une filiale de Stoli Group, détenue par un oligarque russe, sans l'accord de Brad Pitt. L'acteur l'avait alors poursuivie pour rupture de contrat, estimant qu'elle cherchait à lui nuire. L'actrice avait répliqué en justice en l'accusant d'avoir voulu la contraindre au silence sur des violences physiques et verbales qui seraient survenues lors d'un vol en jet privé en 2016, un incident qui avait déclenché leur procédure de divorce, finalisée en décembre 2024 après huit ans de conflit.

Si cet accord clôt les poursuites mutuelles de l'ancien couple mythique surnommé «Brangelina», parents de six enfants dont quatre ont depuis abandonné le nom de famille Pitt, le litige opposant Brad Pitt au groupe de spiritueux de l'oligarque russe reste quant à lui toujours en cours.