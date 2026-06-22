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Deux élèves suspectés
Une fusillade fait au moins trois morts dans un lycée aux Philippines

Une fusillade a éclaté lundi dans un lycée des Philippines, faisant au moins trois morts. Deux personnes, présentées comme des élèves, ont été arrêtées.
Publié: 08:17 heures
Deux suspects, présentés comme des élèves, ont été arrêtés. (Image d'illustration).
Photo: IMAGO/Xinhua
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AFP Agence France-Presse

Une fusillade dans un lycée du centre des Philippines a fait lundi au moins trois morts et cinq blessés, a indiqué la police, qui n'a pas encore établi le mobile. Les faits se sont produits lundi vers 9h (3h, heure suisse) dans un lycée de Tacloban, une ville située sur l'île de Leyte, dans le centre de l'archipel.

«Les victimes ont été immédiatement transportées vers des établissements médicaux à proximité pour y recevoir un traitement et une prise en charge médicale appropriés», a déclaré la police dans un communiqué.

La chaîne de télévision publique PTV a rapporté que deux personnes – toutes deux présentées comme des élèves – ont été arrêtées, dont l'une d'elles sur les lieux de la fusillade. «La police a arrêté les suspects», a indiqué la porte-parole de la présidence, Claire Castro, lors d'une conférence de presse.

Un tragique précédent

Les fusillades dans les établissements scolaires sont rares aux Philippines mais les violences par armes à feu contre des élus ou des candidats aux élections sont fréquentes, notamment lors des périodes électorales et dans les régions les plus reculées.

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En 2022, trois personnes, dont un ancien maire, avaient été tuées lors d'une fusillade avant une cérémonie de remise de diplômes à l'université Ateneo de Manille, la capitale philippine.

Il a ensuite été établi qu'il s'agissait d'un assassinat motivé par des «raisons personnelles». La détention d'armes à feu est strictement réglementée dans ce pays d'Asie du Sud-Est mais le marché noir est important.

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