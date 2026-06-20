Un homme d’une vingtaine d’années a succombé à des tirs de kalachnikov vendredi soir à Valence, dans le quartier du Plan. Trois suspects, connus pour des délits mineurs, ont été arrêtés à proximité.

Un jeune homme a été tué par balle à Valence

Un jeune homme a été tué par balle à Valence

AFP Agence France-Presse

Un jeune homme est mort par balles vendredi soir à Valence lors d'un probable règlement de comptes lié au narcotrafic, et deux mineurs et un jeune majeur ont été interpellés près du lieu des tirs, a indiqué samedi le parquet.

La victime, âgée d'une vingtaine d'années et déjà condamnée pour trafic de stupéfiants, est décédée à l'hôpital après avoir été «grièvement blessée» par des «tirs d'arme à feu de type kalachnikov», a précisé à l'AFP le procureur de Valence Laurent de Caigny.

La fusillade s'est déroulée peu avant 21H00 dans le quartier du Plan, touché par le trafic de drogue. Peu après et à proximité du lieu des tirs, deux mineurs de 17 ans et un jeune majeur ont été interpellées, dont l'un était porteur d'une arme à feu, a indiqué une source policière à l'AFP. Les trois sont connus de la justice comme de «petits délinquants», selon le procureur.

«Association de malfaiteurs»

La Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) de Drôme-Ardèche a été saisie de l'enquête ouverte pour «meurtre en bande organisée» et «association de malfaiteurs».



