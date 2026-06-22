DE
FR

Un immense complexe gazier secoué
Au moins 54 blessés et 18 disparus après une explosion au Qatar

Une explosion liée à un redémarrage technique à Ras Laffan, Qatar, a fait au moins 54 blessés et 18 disparus. Le site, crucial pour le gaz naturel liquéfié mondial, avait déjà été touché par des frappes en mars.
Publié: il y a 51 minutes
Des images satellites montrent l'étendue des dégâts aux alentours du site industriel.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

L'explosion survenue dimanche à la suite d'un «incident technique» dans la zone industrielle de Ras Laffan, au Qatar, qui abrite le premier site de production de gaz liquéfié (GNL) au monde, a fait 54 blessés et 18 disparus, a indiqué le ministère de l'Intérieur.

«Une explosion d'origine interne est survenue à la suite d'un incident technique dans une usine de la zone industrielle de Ras Laffan», avait indiqué le ministère dans un premier communiqué. «Les équipes de la défense civile sont intervenues pour prendre en charge l'incident», avait-il ajouté alors que des journalistes de l'AFP à Doha ont entendu l'explosion.

«Un total de 54 personnes ont été blessées dans l'incident qui s'est produit dans une usine de la Ville industrielle de Ras Laffan», a-t-il écrit par la suite sur X, précisant que les recherches étaient en cours pour retrouver «18 disparus».

Un redémarrage qui tourne mal

A une vingtaine de kilomètres au sud de Ras Laffan, une journaliste de l'AFP a vu des flammes illuminer le ciel nocturne et un panache de fumée s'élever au-dessus de cette zone de la côte nord du Qatar, où se trouve cet immense complexe gazier.

A lire aussi
À Gaza, un Mondial de foot doux-amer
Coupe du monde 2026
«Notre regard a changé»
À Gaza, un Mondial de foot doux-amer
Fin de la guerre en Iran, ouverture de 60 jours de négociations, reconstruction...
Signé à Genève?
Ce que l'on sait de l'accord qui met fin à la guerre en Iran

La compagnie énergétique publique QatarEnergy a indiqué que l'explosion s'était produite «lors du redémarrage des opérations dans la cité industrielle de Ras Laffan, ce qui a provoqué une explosion et un incendie dans l'installation d'approvisionnement en gaz de Barzan».

Production de gaz ralentie papr la guerre

L'émirat du Golfe avait en effet dû interrompre sa production de gaz le 2 mars après que le complexe gazier a subi d'important dégâts à la suite de frappes répétées de l'Iran, en représailles à des attaques israélo-américaines de propres installations.

De nouvelles attaques, le 18 mars, avaient ensuite réduit de 17% les capacités d'exportation du pays, des dégâts dont la réparation devrait nécessiter de trois à cinq ans, avait alors affirmé le ministre de l'Energie, Saad al-Kaabi.

Doha partage avec Téhéran le site de South Pars/North Dome, la plus grande réserve de gaz connue au monde. Le Qatar est le deuxième exportateur mondial de gaz naturel liquéfié (GNL) derrière les Etats-Unis et Ras Laffan, son principal site de production.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus