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Aucun tsunami en vue
Un séisme de magnitude 6,5 enregistré au large des cotes philipines

Un tremblement de terre de magnitude 6,5 a secoué les côtes sud des Philippines vendredi soir, selon l'USGS. Aucun tsunami n'a été signalé, alors que la région reste marquée par un séisme dévastateur le 8 juin.
Publié: il y a 53 minutes
Photo: IMAGO/Xinhua
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AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,5 s'est produit au large des côtes du sud des Philippines vendredi à 19h42 (13h42 en Suisse), a indiqué l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS), moins de trois semaines après un violent tremblement de terre dans la même région qui a fait plus de 80 morts.

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Le tremblement de terre est survenu à une profondeur de 65,7 kilomètres, à environ 21 kilomètres de la ville de Sarangani, sur l'île de Mindanao, selon l'USGS. Aucune alerte au tsunami n'a été émise dans l'immédiat.

Des séismes quotidiens

«C'était assez fort, mais ça a été rapide. Nous avons vu la table et certaines lampes trembler», a témoigné auprès de l'AFP Jerson Talahig, responsable des secours de la ville de Santa Maria. Aucune victime ou aucun dégât n'a été signalé pour le moment.

Un précédent séisme de magnitude 7,8 avait frappé les Philippines le 8 juin, provoquant des effondrements de bâtiments et glissements de terrain, faisant des milliers de déplacés, 81 morts et plus de 1300 blessés. Les séismes sont quasi quotidiens aux Philippines, situées sur la «Ceinture de feu du Pacifique», une zone d'activité sismique intense s'étendant du Japon à l'Asie du Sud-Est.

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