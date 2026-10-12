DE
FR

Pour des hommes occidentaux
Aux Philippines, plus de 500'000 enfants poussés à produire des contenus sexuels

Aux Philippines, des centaines de milliers d’enfants seraient victimes d’exploitation sexuelle en ligne. Des hommes occidentaux réclament ces contenus, et certains consommateurs ont été identifiés jusqu’en Suisse.
Publié: 08:02 heures
1/4
Près de 500'000 enfants seraient victimes d’abus sexuels en ligne et d’exploitation à des fins de production de contenus pédopornographiques aux Philippines.
Photo: Helena Graf

En bref

  • Des centaines de milliers d’enfants sont exploités aux Philippines et filmés dans le cadre d’abus sexuels en ligne
  • Entre 2020 et 2022, des Américains ont dépensé plus de 7 millions de dollars pour de tels contenus
  • Les enfants sont souvent poussés par des femmes de leur propre famille à produire des contenus sexuels
20398918 AuthorPlaceholder.png
Sandra Marschner

Des centaines de milliers d’enfants aux Philippines sont confrontés à une réalité épouvantable. Alors qu’ils sont encore mineurs, ils sont souvent incités par des femmes de leur propre famille à produire des contenus sexuels et à les publier en ligne, rapporte CNN. Derrière les écrans, des hommes vivant dans des pays occidentaux réclament des contenus toujours plus explicites.

L'enquête de CNN sur les abus sexuels commis en ligne sur des enfants aux Philippines est corroborée par les données d’organisations comme l’International Justice Mission (IJM). Selon un rapport de l’organisation publié en 2023, près de 500'000 enfants seraient concernés rien qu’aux Philippines.

Des traces mènent en Suisse

Le problème est mondial, mais les Philippines sont considérées comme l’épicentre de la production de contenus pédopornographiques. De 2015 à 2023, les Etats-Unis ont été les principaux acheteurs de ces contenus, selon les données du Conseil philippin de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLC). Entre 2020 et 2022, des Américains ont dépensé plus de sept millions de dollars, soit environ 5,8 millions de francs, pour se procurer de tels contenus.

A lire aussi
Un vaste réseau pédopornographique a été démantelé en Italie.
17 personnes visées en Italie
Un Suisse arrêté dans le démantèlement d'un réseau pédopornographique
Le militaire a reconnu les faits qui lui sont reprochés.
10'000 requêtes réalisées
Un soldat français utilise l'IA de l'armée à des fins pédopornographiques

L’Europe compte également des consommateurs de contenus pédopornographiques produits aux Philippines. Selon CNN, les auteurs présumés, âgés de 20 à 70 ans, viennent notamment de Grande-Bretagne et de Suède, mais aussi de Suisse. Ainsi, «Isa», aujourd’hui âgée de 14 ans, a été victime pendant des années d’abus sexuels en ligne commis par plusieurs hommes. Dans le cadre de l’enquête, un ressortissant suisse a lui aussi été condamné.

Les auteurs agissent souvent de manière anonyme sur des plateformes de messagerie comme Telegram ou WhatsApp. CNN a notamment mis en évidence la facilité avec laquelle il est possible d’accéder à des groupes de discussion proposant des contenus pédopornographiques, parfois à bas prix.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus