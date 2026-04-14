La demande de pétrole va s'effondrer au 2ème trimestre

AFP Agence France-Presse
L'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit au 2e trimestre la plus forte baisse de la demande de pétrole depuis la pandémie de Covid-19, sur fond d'incertitudes autour d'un règlement négocié du conflit au Moyen-Orient, selon son rapport mensuel publié mardi.
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La «destruction» de la consommation d'or noir, d'abord observée au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, devrait «s'étendre à mesure que la pénurie et la hausse des prix persistent», souligne l'AIE.
La guerre au Moyen-Orient a entraîné «le choc d'offre pétrolière le plus grave de l'histoire», avec une perte de 10 millions de barils le mois dernier, tout en dopant les recettes d'exportation pétrolières de la Russie, qui ont doublé entre février et mars, selon son rapport.
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