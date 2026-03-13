Les États-Unis assouplissent jusqu'au 11 avril leurs sanctions sur le pétrole russe pour stabiliser le marché. Kiev et l'Europe déplorent cette décision qui pourrait renforcer les finances de Moscou durant la guerre en Ukraine.

Face au risque de pénurie, les Etats-Unis se tournent... vers la Russie

Face au risque de pénurie, les Etats-Unis se tournent... vers la Russie

Confrontés à une flambée des cours du pétrole depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les Etats-Unis ont assoupli certaines restrictions ciblant les ventes d'hydrocarbures russes afin de stabiliser le marché.

Cette décision, décriée par Kiev et les Européens, profite à la Russie, qui finance son effort de guerre en Ukraine notamment grâce aux rentrées tirées de ses ventes de pétrole et de gaz.

Une mesure limitée

La dérogation accordée par les Etats-Unis autorise à acheter du pétrole russe se trouvant actuellement en mer jusqu'au 11 avril. Compte tenu de son caractère temporaire et de ses limites techniques, cette mesure ne devrait pas apporter de gains financiers considérables à la Russie dans l'immédiat, même si elle profite évidemment à Moscou, a indiqué à l'AFP Muyu Xu, experte du secteur pour la société d'analyse Kpler. Pour elle, «cette mesure permet principalement aux cargaisons de pétrole russe déjà en transit d'achever leur voyage et d'être déchargées», mais il ne s'agit pas d'une levée complète des sanctions.

Le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent a assuré que cette décision n'apporterait pas «d'avantage financier significatif au gouvernement russe, qui tire la majorité de ses recettes énergétiques des taxes prélevées au point d'extraction». Kpler estime qu'environ 120 millions de barils de brut russe pourraient se trouver en mer à l'heure actuelle. Cela représente environ deux semaines de la production totale de pétrole de la Russie. Cependant, selon Muyu Xu, la majeure partie de ce volume avait déjà été précommandée par des clients chinois ou indiens, ce qui limite toute augmentation immédiate des commandes après la décision américaine.

Washington avait accordé la semaine dernière une dérogation similaire à New Delhi, ce qui «a donné aux raffineurs indiens un avantage considérable pour s'accaparer la cargaison», explique-t-elle. Selon les médias, le Japon, la Thaïlande et les Philippines envisageraient d'acheter du brut russe à la suite de la décision américaine. D'autres pays pourraient encore hésiter, car les sanctions européennes sur le pétrole russe sont toujours en vigueur. Le Kremlin a salué la décision en exhortant les Etats-Unis à aller encore plus loin. L'émissaire de Vladimir Poutine pour les questions économiques à l'international, Kirill Dmitriev, a assuré que la levée d'autres sanctions visant la Russie était «inévitable» compte tenu de la volatilité du marché mondial de l'énergie.

Rentrées budgétaires

Au-delà de la dérogation accordée aux Etats-Unis, la flambée des prix du pétrole depuis le début de la guerre au Moyen-Orient a contribué à renflouer les caisses de la Russie, affectées par plus de quatre ans de guerre contre l'Ukraine et par les sanctions occidentales. Le pétrole ESPO russe, généralement acheté par la Chine et l'Inde, se négocie aujourd'hui entre 30 et 40 dollars par baril de plus qu'avant le conflit. Et le prix du pétrole de l'Oural, indice de référence pour le brut russe, a augmenté d'environ 60% pour atteindre 90 dollars le baril.

Chaque hausse de 10 dollars par baril rapporte 1,6 milliard de dollars supplémentaires par mois en recettes fiscales à l'Etat russe, selon Sergueï Vakoulenko, du centre d'analyse Carnegie. Si le scénario d'une hausse de 40 dollars par baril «se maintenait à ce niveau pendant six mois, cela représenterait 38 milliards de dollars supplémentaires» de recettes fiscales pour la Russie, indique-t-il sur Telegram. Cela suffirait à couvrir la majeure partie du déficit de la Russie pour 2025, qui s'élevait à environ 50 milliards de dollars.

Les recettes pétrolières et gazières – qui représentent environ un cinquième des recettes de l'Etat russe – ont été affectées par les sanctions occidentales, les problèmes de production et les attaques ukrainiennes contre les installations énergétiques. La levée des restrictions américaines, qui vise à accroître l'offre pour faire baisser les prix, est une «aubaine pour la flotte fantôme russe», souligne Bridget Diakun, analyste chez Lloyd's, en référence aux pétroliers opaques utilisés par la Russie pour contourner les sanctions. «La Russie peut gagner beaucoup d'argent parce qu'on lui a donné carte blanche», estime-t-elle.

Protestations européennes

Sans surprise, la décision américaine a provoqué l'inquiétude de l'Ukraine et de ses alliés européens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé que cet assouplissement «renforce la Russie» et «ne contribue certainement pas à la paix». Le président français Emmanuel Macron a déclaré que la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran ne justifiait «en rien» la levée des sanctions contre la Russie.

La Grande-Bretagne a appelé à «maintenir la pression sur la Russie et ses ressources financières», tandis que le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé que «lever les sanctions maintenant, pour quelque raison que ce soit, est une erreur».