Les autorités russes démentent avoir instauré des mesures sanitaires après la mort suspecte d'une laborantine à Irkoutsk, en Sibérie. La jeune femme aurait été exposée à la peste pulmonaire selon des médias locaux.

Soupçon de peste en Russie: les autorités nient la mise en place de mesures sanitaires

Soupçon de peste en Russie: les autorités nient la mise en place de mesures sanitaires

AFP Agence France-Presse

L'agence de santé publique russe a démenti mardi des informations selon lesquelles des mesures sanitaires ont été prises dans la région d'Irkoutsk, en Sibérie, après le décès d'une laborantine de l'Institut de lutte contre la peste.

«Une fausse information circule actuellement en ligne sur l'instauration d'un régime sanitaire et épidémiologique renforcé et de restrictions strictes dans la région d'Irkoutsk», a déclaré l'agence de santé publique régionale de Rospotrebnadzor, dans un communiqué sur Telegram.

«A l'heure actuelle, aucune décision de ce type n'a été prise», a assuré l'agence. «La situation sanitaire et épidémiologique dans la région d'Irkoutsk, ainsi que dans les villes d'Irkoutsk et de Chelekhov, est calme», a-t-elle poursuivi.

Vives inquiétudes

Le décès de Daria Chipilova, une technicienne de laboratoire de 28 ans qui travaillait pour l'Institut de lutte contre la peste d'Irkoutsk, rapporté par plusieurs médias russes vendredi, a suscité de vives inquiétudes en Russie et au-delà. Selon le média Peuples du Baïkal, elle aurait pu contracter la peste pulmonaire après le bris d'un tube à essai. Les autorités russes tempèrent les soupçons de contamination.

Le gouverneur régional, Igor Kobzev, a affirmé lundi que les analyses post-mortem réalisées par une commission spéciale d'experts de Rospotrebnadzor indiquent que la jeune femme est décédée d'une «pneumonie» à l'origine «indéterminée».

Situation sous contrôle

Selon l'enquête, «aucun micro-organisme lié à l'activité professionnelle de la jeune femme n'a été détecté dans ses biomatériaux», a-t-il déclaré. «La situation reste sous notre contrôle et celui des experts», a-t-il affirmé, ajoutant qu'aucun autre employé de l'Institut n'avait consulté de médecin.

La peste est une maladie infectieuse causée par des bactéries. La peste pulmonaire est hautement contagieuse et peut être mortelle si elle n'est pas traitée rapidement, selon l'Organisation mondiale de la santé. Cette affaire a suscité la vive attention des Etats-Unis. «On regarde ça de très près, on vient juste d'en entendre parler», a déclaré le président américain Donald Trump lundi, avant d'ajouter: «On va les aider».