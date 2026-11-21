Un puissant séisme de magnitude 6,7 a fait 15 blessés au Pérou vendredi soir, selon l'Indeci. L'épicentre était à 30 km de Junín, où des dizaines d'habitations ont été endommagées.

Un séisme de magnitude 6,7 au Pérou fait 15 blessés

Un séisme de magnitude 6,7 au Pérou fait 15 blessés

A 300 km à l'est de Lima

AFP Agence France-Presse

Un séisme de magnitude 6,7, qui a frappé vendredi soir le centre du Pérou, a fait au moins 15 blessés, a annoncé samedi l'Institut national de défense civile du Pérou (Indeci). Le tremblement de terre s'est produit à 19H09 (00H09 GMT samedi), à 30 km au nord-ouest de la ville de Junín et à environ 300 km à l'est de Lima, à une profondeur de 129 km, a annoncé l'Institut géophysique péruvien (IGP).

Selon l'Indeci, onze personnes ont été blessées à Junín. Les quatre autres l'ont été à Huánuco, Lima, Callao et Pasco. Un total de 127 habitations ont été touchées et quatre sont inhabitables, la majorité à Junín et Pasco.

L'Institut géophysique péruvien (IGP) a annoncé deux nouveaux séismes samedi à Junín, un de magnitude 5 et un autre de 3,5. Le 18 juillet, un séisme de magnitude 5,1 avait déjà frappé la région de Junín, faisant six morts et provoquant des dégâts dans de nombreuses habitations.