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Dès son arrivée au pouvoir
La présidente du Pérou prend une mesure forte pour lutter contre les gangs

La nouvelle présidente du Pérou, Keiko Fujimori, a déclaré mardi que l'armée prendra en charge la sécurité dans les zones sous état d'urgence. Une mesure visant à sécuriser les régions gangrénées par les gangs
Publié: il y a 58 minutes
Fille d'un ancien président, Keiko Fujimori a été élue en juillet après trois échecs au second tour de l'élection présidentielle.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

La toute nouvelle présidente du Pérou, Keiko Fujimori, a annoncé mardi jour de son investiture que les militaires assumeront le «maintien de l'ordre» dans les zones affectées par les gangs, le narcotrafic et l'extraction minière illégale, l'une de ses principales promesses de fermeté.

«En cas d'état d'urgence, les forces armées assumeront temporairement la direction des opérations de sécurité et du maintien de l'ordre interne» jusqu'à «rendre ces territoires aux citoyens», a déclaré la dirigeante de droite lors de son discours d'intronisation devant le Congrès.

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