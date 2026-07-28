AFP Agence France-Presse
La toute nouvelle présidente du Pérou, Keiko Fujimori, a annoncé mardi jour de son investiture que les militaires assumeront le «maintien de l'ordre» dans les zones affectées par les gangs, le narcotrafic et l'extraction minière illégale, l'une de ses principales promesses de fermeté.
«En cas d'état d'urgence, les forces armées assumeront temporairement la direction des opérations de sécurité et du maintien de l'ordre interne» jusqu'à «rendre ces territoires aux citoyens», a déclaré la dirigeante de droite lors de son discours d'intronisation devant le Congrès.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»