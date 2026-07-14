L'ancien président péruvien Alejandro Toledo, condamné à 20 ans de prison pour corruption, a demandé une grâce présidentielle en raison de son état de santé. L'octogénaire affirme qu'elle s'est «gravement détériorée» en détention et craint un infarctus ou un AVC.

Emprisonné, l'ex-président péruvien Alejandro Toledo demande sa grâce pour raisons de santé

Emprisonné, l'ex-président péruvien Alejandro Toledo demande sa grâce pour raisons de santé

Il dit risquer un infarctus ou un AVC

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien président péruvien Alejandro Toledo, qui purge une peine de 20 ans d'emprisonnement pour corruption, a demandé lundi au gouvernement de le gracier au titre d'une détérioration de son état de santé, a fait savoir son avocat à l'AFP.

Dans une déclaration écrite, l'octogénaire affirme que sa santé «s'est gravement détériorée en prison». «Les médecins m'ont averti qu'un infarctus ou un AVC pouvait survenir à tout moment», a averti l'ancien président d'origine indigène, qui a dirigé le pays andin de 2001 à 2006.

La demande d'Alejandro Toledo a été déposée lundi à l'établissement pénitentiaire de Lima où il est incarcéré, a précisé à l'AFP son avocat, Carlos Torres. «Il va mal, c'est pourquoi il est urgent» qu'il obtienne une grâce, a-t-il insisté.

Opposant à Fujimori

La démarche de l'ancien dirigeant de centre droit intervient deux semaines avant l'entrée en fonction de la conservatrice Keiko Fujimori à la présidence du Pérou. Alejandro Toledo avait été l'un des principaux opposants de son père, l'ex-chef de l'Etat Alberto Fujimori (1990-2000).

Alejandro Toledo a été condamné à 20 de prison en 2024 pour avoir perçu des pots-de-vin d'un montant de 35 millions de dollars de la part de l'entreprise de construction brésilienne Odebrecht, en échange d'un traitement de faveur dans l'obtention de marchés publics lorsqu'il était à la tête du Pérou.

L'an dernier, il a été condamné à 13 ans d'emprisonnement pour blanchiment d'argent dans le cadre de la même affaire – peine qui ne s'ajoutera toutefois pas à la précédente, en vertu du droit péruvien privilégiant la plus sévère.