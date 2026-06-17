Un mystérieux site taïwanais fait rugir la Chine

La Chine a menacé Taïwan de «contre-mesures décisives» mercredi. Cette déclaration fait suite à la publication, sur un site web, d'informations confidentielles sur la Chine incitant les citoyens chinois à les divulguer.

AFP Agence France-Presse

Pékin a indiqué mercredi qu'il prendrait des «contre-mesures résolues» après le lancement par Taïwan d'un site internet destiné à recueillir de la part de citoyens chinois des informations confidentielles sur la Chine.

Quiconque fournira du Renseignement à Taïwan sera poursuivi, a prévenu Pékin. Le Bureau de la sécurité nationale (NSB) de Taïwan a ouvert le site dimanche. Taïwan est séparée politiquement de la Chine continentale depuis que les nationalistes, défaits par les communistes durant la guerre civile chinoise, ont trouvé refuge sur l'île en 1949.

La Chine communiste considère Taïwan, sous gouvernement démocratique, comme une partie «inaliénable» du territoire chinois, et la «réunification» comme non-négociable et inéluctable. Elle plaide pour une solution pacifique mais se réserve la possibilité de recourir à la force. La présidence de Taïwan est détenue depuis 2016 par le Parti démocrate progressiste (DPP), au credo indépendantiste, ce qui a contribué à tendre les relations entre Taipei et Pékin.

«Nous condamnons fermement»

«Les autorités du Parti démocrate progressiste (prennent) de manière flagrante pour cible la partie continentale avec des activités de vol de renseignement, d'infiltration et de sabotage», a dit Chen Binhua, porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises de la République populaire de Chine cité par la télévision d'Etat CCTV.

«Ces agissements attisent l'antagonisme et compromettent les relations entre les deux rives du détroit», a-t-il dit. «Nous condamnons fermement ces actes et adopterons des contre-mesures résolues», a-t-il déclaré. Les autorités «poursuivront en justice, conformément à la loi, toute personne fournissant du renseignement aux services de renseignement taïwanais», a-t-il dit.







