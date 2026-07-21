Le Département d'Etat américain a condamné les «actions dangereuses et agressives» de la Chine après un accrochage avec la marine philippine en mer de Chine méridionale, au cours duquel un garde-côte philippin a été blessé.

Les Etats-Unis condamnent l'action «dangereuse» de Pékin après un affrontement avec la marine philippine

Les Etats-Unis condamnent l'action «dangereuse» de Pékin après un affrontement avec la marine philippine

AFP Agence France-Presse

Le département d'Etat américain a condamné lundi dans un communiqué «les actions dangereuses et agressives» de la Chine, après un accrochage avec la marine philippine en mer de Chine méridionale au cours duquel un garde-côte philippin a été blessé. «Le schéma préoccupant de provocations de la Chine à l'encontre des opérations maritimes légitimes des Philippines compromet la paix et la stabilité régionales et contredit directement les engagements répétés de la Chine à régler les différends de manière pacifique», a soutenu le département d'Etat.

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio est arrivé à Manille mardi matin dans le cadre du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean), où il a annoncé qu'il pourrait rencontrer son homologue chinois, Wang Yi. L'armée philippine a accusé les garde-côtes chinois d'avoir blessé un marin philippin lundi, alors qu'ils s'approchaient d'un avant-poste dans une zone disputée en mer de Chine méridionale.

Les garde-côtes chinois ont réagi à ces accusations dans un communiqué, qualifiant la version présentée par Manille de «complète inversion de la vérité». Pékin revendique la souveraineté sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale, un important carrefour de routes maritimes commerciales, au grand dam de plusieurs pays riverains, et ce malgré une décision internationale jugeant sa position sans fondement juridique.