L'interpellation violente d'une femme enceinte scandalise

Une vidéo montrant l’interpellation violente d’une femme enceinte aux Pays-Bas suscite l’indignation. La police affirme enquêter pour déterminer si l’usage de la force était disproportionné.

Luisa Gambaro Journaliste

L’interpellation musclée d’une femme enceinte a provoqué l’indignation. L’incident s’est produit le mardi 19 mai à Zeist, près d'Utrecht aux Pays-Bas, vers 21h50. Largement relayée sur les réseaux sociaux, la vidéo montre un agent de police accompagné d’un chien saisir brusquement une femme enceinte et la propulser au sol. Un homme présent juste à côté se précipite alors sur l’agent en question pour le frapper.

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L’homme sur cette vidéo s’appelle Wesam Mekdad. Il dit qu’il se trouvait avec sa femme dans un centre d’accueil temporaire pour demandeurs d’asile (COA). Lorsque la vidéo a été prise, elle était enceinte de neuf mois, et les agents auraient été au courant.

Il dit être Palestinien d’origine gazaouie et avoir demandé l’asile aux Pays-Bas après avoir transité par l’Egypte, la Turquie, la Grèce et l’Allemagne. D’après lui, sa demande d’asile a été rejetée. Il aurait reçu un ordre d’expulsion vers l’Egypte et une interdiction d’entrer en Europe pendant deux ans.

Un moment de désespoir?

En parallèle, la demande d’asile de sa femme – d’origine syrienne – n’a pas non plus été acceptée et les autorités l’ont informée qu’elle devrait être renvoyée en Allemagne. Wesam Mekdad aurait alors craqué sous le coup du désespoir et vandalisé la télévision de sa chambre ainsi que sa porte.

Dans un communiqué, la police dit être intervenue après le signalement d'un employé du centre. A son arrivée sur place, elle a déclaré avoir réussi à confisquer un couteau à pain au suspect, qui se serait réfugié dans sa chambre, possiblement avec une autre arme blanche. De son côté, Wesam Mekdad nie avoir utilisé un couteau et ajoute que sa femme avait déclaré aux agents qu’ils les suivraient sans opposer de résistance.

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Après l'intervention, les agents ont confirmé qu'un trentenaire originaire de Zeist a bien été arrêté, sans donner plus de détails. «Le policier qui a saisi la femme par le bras ne savait pas à ce moment-là qu'elle était enceinte. Il indique qu'il aurait agi différemment si cela avait été le cas», déclare la police. Selon les agents, elle ne les aurait informé de sa grossesse seulement après l'altercation et a tout de suite été prise en charge par les ambulanciers.

Entretemps, le bébé de Wesam Mekdad est né est semble être en bonne santé. Les autorités néerlandaise disent être en train d’enquêter pour comprendre si le recours à la force par les agents était disproportionné. Elles affirment néanmoins que la vidéo diffusée ne relaie qu’une petite partie de l’intervention.