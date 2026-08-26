Un patient atteint de la fièvre du Nil occidental est mort dans la province d'Utrecht, Pays-Bas. C'est l'un des trois cas recensés dans le pays en 2026, selon le RIVM.

Un patient meurt du virus du Nil occidental aux Pays-Bas

Un patient meurt du virus du Nil occidental aux Pays-Bas

AFP Agence France-Presse

Un patient atteint de la fièvre du Nil occidental est décédé aux Pays-Bas, où il avait contracté le virus, le risque de contamination par cette maladie transmise par les moustiques restant «très improbable» dans le pays, ont précisé mercredi les autorités. «Dans la province d'Utrecht (centre), une personne est décédée des suites de la fièvre du Nil occidental. Cette personne avait contracté le virus du Nil occidental aux Pays-Bas et est décédée à l'hôpital», a annoncé l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM) dans un communiqué.

Le RIVM a enregistré en 2026 trois cas d'infection par le virus du Nil occidental, probablement contractés aux Pays-Bas. «Il reste toutefois très improbable que des personnes contractent la fièvre du Nil occidental aux Pays-Bas», a-t-il précisé. Présent chez les oiseaux, le virus du Nil occidental peut être transmis à l'homme par des moustiques s'étant nourris du sang d'un oiseau infecté. Le virus n'est toutefois pas transmissible entre humains.

Pas de traitement

L'Albanie, l'Autriche, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, le Kosovo, les Pays-Bas, la Macédoine du Nord, la Roumanie, la Serbie et l'Espagne ont signalé des cas cette année, a indiqué la semaine dernière le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

En Europe, la plupart des contaminations humaines se produisent durant la saison des moustiques, de la fin du printemps à l'automne, avec un pic de transmission entre juillet et septembre. Selon le RIVM, environ 80% des personnes qui contractent le virus du Nil occidental sont asymptomatiques, 19% présentent des symptômes grippaux et 1% peuvent développer de graves symptômes neurologiques.

Cinq décès liés au virus du Nil occidental ont été enregistrés samedi en Macédoine du Nord. Il n'y a pas de vaccins ni de traitements pour ce virus.