Un séisme de magnitude 6,7 a frappé mardi matin Sulawesi centrale en Indonésie. La secousse, ressentie à Palu et Sigi, n’a causé ni blessés ni dégâts selon les autorités locales.

Un séisme de magnitude 6,7 frappe le centre de l'Indonésie

Un séisme de magnitude 6,7 frappe le centre de l'Indonésie

AFP Agence France-Presse

Un puissant séisme de magnitude 6,7 a frappé mardi la région de Sulawesi, dans le centre de l'Indonésie (USGS), sans faire de blessé, mais quelques dommages matériels, selon les premières informations. La secousse, peu profonde, s'est produite dans la matinée au sud-est de Palu, ville d'environ 400'000 habitants, dans la province de Sulawesi centrale.

Le séisme a été fortement ressenti à Palu, capitale de cette province et à Sigi, mais ne présentait pas de menace de tsunami, selon l'Agence de météorologie, de climatologie et de géophysique. Nurhaidar, une habitante de Palu qui, comme beaucoup d'Indonésiens, ne porte qu'un seul nom, était en train de cuisiner dans sa cuisine lorsqu'elle a ressenti la secousse.

L'ombre de la catastrophe de 2018

«Soudain, il y a eu comme une secousse, et toute la maison a semblé trembler. Le toit craquait, comme s'il allait s'effondrer», a déclaré cette femme de 42 ans, jointe par l'AFP. «Je me suis dépêchée d'évacuer avec tous les enfants, et même si nous étions désorientés pendant un moment, nous avons réussi à sortir», a-t-elle ajouté.

Le vaste archipel indonésien connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la «ceinture de feu du Pacifique». En 2018, 2'200 personnes avaient été tuées à Palu par un séisme de magnitude 7,5, suivi d'un tsunami.