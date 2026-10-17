Une femme de 32 ans accusée d'être tueuse à gages a été mise en examen à Paris. Elle est soupçonnée d'un double meurtre dans un bar à Ivry-sur-Seine, impliquant également deux complices présumés.

Une tueuse à gages et un tireur présumés écroués à Paris

Une tueuse à gages et un tireur présumés écroués à Paris

AFP Agence France-Presse

Fait rare : le sicaire serait une femme. Une tueuse à gages et un autre tireur présumés ont été mis en examen et écroués vendredi à Paris, soupçonnés d'avoir tiré sur deux personnes dans un bar à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) en début de semaine.

Ces deux personnes, ainsi qu'un autre homme également placé en détention provisoire, sont poursuivis notamment pour meurtre en bande organisée, a appris l'AFP de sources proches du dossier, confirmées par le parquet de Paris. Une autre femme a été mise en examen, en ce qui la concerne pour «soustraction d'un criminel à l'arrestation et aux recherches», et a été placée sous contrôle judiciaire, selon la même source.

Le patron de «L'Atelier», un bar à chicha clinquant d'Ivry-sur-Seine, au sud de Paris, a été abattu lundi vers 03h du matin, tandis qu'un deuxième homme est mort de ses blessures le lendemain. Plusieurs gardes à vue s'en sont suivies. Après sa mise en examen prononcée dans la confidentialité du cabinet d'un juge d'instruction, la tueuse à gages présumée, Zohra A., a comparu vendredi devant un juge des libertés et de la détention, lors d'une audience à laquelle l'AFP a pu brièvement assister avant le prononcé du huis clos.

La Marseillaise de 32 ans, une brune de forte corpulence, au regard allongé par des faux cils, est entrée dans le box des suspects. Elle s'est assise en triturant les manches de sa combinaison blanche de travail, de la même couleur que l'élastique qui retenait ses cheveux couleur noir de jais en chignon.

Menace?

Le deuxième mis en examen, un tireur à qui est reproché d'avoir mortellement blessé la deuxième victime, est apparu lui coiffé de longues dreadlocks noires, dans une tenue de sport grise foncé. L'accusation impute, entre autres, un rôle de chauffeur au troisième mis en examen, selon les sources proches du dossier.

Non loin du bar, un véhicule volé avait été retrouvé en feu par les enquêteurs, avec, côté passager, une arme de type kalachnikov, selon une source policière. L'enquête de flagrance lancée par le parquet de la Jirs (Juridiction interrégionale spécialisée) de Paris, juste après les faits, a été ouverte plus précisément pour meurtre et tentative de meurtre en bande organisée, et destruction en bande organisée d'un bien par un moyen dangereux pour les personnes.

En garde à vue, la tueuse à gages a toutefois assuré avoir agi sous la contrainte et avoir été menacée, a indiqué l'une des sources proches du dossier. Contacté, son avocat, Florian Godest Le Gall, n'a pas souhaité s'exprimer. Le conseil du deuxième tireur non plus.

Les investigations se poursuivent désormais sous l'égide d'un juge d'instruction. Les poursuites sont menées pour meurtre en bande organisée, et non pour assassinat. Ce qui écarte, à ce stade, une préméditation. Bien que le service de renseignement Sirasco ait pointé en avril 2026 le part croissante de l'implication des femmes dans les organisations criminelles, avec une diversification des stratégies de recrutement, l'implication d'une tueuse à gages paraît inédite.

Selon ce service, certaines femmes sont «désormais plus fréquemment mises en cause pour leur participation aux assassinats» : réalisation des repérages préalables, transport des équipes, personne en charge de désigner la victime au tueur... De manière générale, elles ne sont pas cantonnées à des rôles subalternes, de l'organisation de convois de stupéfiants à la poursuite des activités d'un conjoint incarcéré, estime le service.