Emmanuel Macron met en garde contre une «nouvelle agressivité de la Russie»: missiles de croisière en Pologne, drones au-dessus de la Moldavie et projets d’attentats présumés au Danemark et en Estonie.

Daniel Macher

Des missiles de croisière russes sur le territoire polonais, des drones au-dessus de la Moldavie et des projets d’attentats présumés au Danemark et en Estonie: au vu de ces dernières informations, le président français Emmanuel Macron met en garde contre une «nouvelle agressivité de la Russie».

Certes, ces cas sont très différents les uns des autres. Néanmoins, ils soulèvent tous la question de la réaction de l’Europe face aux violations de l’espace aérien et aux actes de sabotage présumés, ainsi que la limite jusqu’à laquelle la Russie peut aller. Voici un tour d’horizon des derniers incidents.

1 Pologne: un pilote obtient l'autorisation de tirer

Alors que la Russie attaquait de nouveau l’Ukraine dans la nuit de jeudi à vendredi, l’armée polonaise a surveillé onze objets volants susceptibles de mettre en danger son espace aérien. Trois ont franchi la frontière: deux missiles de croisière et un drone. Selon les dernières informations, personne n’a été blessé. Le Premier ministre polonais Donald Tusk soupçonne une «provocation délibérée», relaie France 24. L’un des projectiles est tombé à proximité d’un exercice militaire international, mais cela ne prouve pas que la Russie ait délibérément pris la Pologne pour cible.

L’OTAN a placé sa défense aérienne en état d’alerte. Deux avions de combat Gripen suédois et des F-16 polonais ont décollé, soutenus par d’autres appareils, rapporte le quotidien «Bild». Le centre d’opérations aériennes de l’OTAN à Uedem, en Allemagne, a accordé aux pilotes suédois une autorisation conditionnelle d’utiliser leurs armes: ils pouvaient abattre un objet volant si les conditions fixées à cet effet étaient remplies.

Selon le général polonais Ireneusz Nowak, l’un des pilotes a tenté d’intercepter un projectile Kh-101 vraisemblablement russe, mais il n’a pu l’identifier avec certitude, ni à l’œil nu ni à l’aide des capteurs de son avion, invoquant des conditions météorologiques extrêmement difficiles. Le pilote n’a pas tiré.

2 Moldavie: les survols de drones se succèdent

La Moldavie fait elle aussi état de violations de son espace aérien en lien avec les attaques russes contre l’Ukraine. Lors d’une réunion à Berlin jeudi, la présidente Maia Sandu a décrit des survols de drones «incessants», rapporte Radio Moldova. L’armée moldave a enregistré à elle seule dix incidents aériens entre le 14 et le 20 novembre. Il s’agit notamment de survols non autorisés, d’explosions et de découvertes de débris de drones.

Pour le pays, chaque incident de ce type est délicat: la Moldavie est limitrophe de l’Ukraine, mais n’est pas membre de l’Otan. Cela montre que les conséquences des attaques russes ne s’arrêtent pas à la frontière ukrainienne. A partir des informations publiées, il n’est pas possible de déterminer combien de drones ont été dirigés délibérément vers la Moldavie et combien ont dévié de leur trajectoire.

3 Danemark: un complot d'assassinat russe?

Le service de renseignement intérieur danois (PET) accuse des services secrets russes d'avoir planifié et commandité un assassinat visant un artiste ukraino-américain, écrit la BBC. Selon le service, l'attaque devait avoir lieu pendant un concert au nord de Copenhague. Le 25 septembre, des policiers ont arrêté trois personnes à proximité et trouvé des armes à feu et des couteaux dans leur voiture.

A présent, deux personnes sont accusées de tentative de meurtre et de soutien à un service de renseignement étranger. Le PET n’a rendu publique son évaluation de l’implication russe que vendredi. Une enquête doit déterminer si les personnes accusées savaient quelque chose au sujet d’éventuels commanditaires, et quoi exactement. Il est donc important de distinguer l’évaluation du service de renseignement d’une constatation judiciaire.

4 Estonie: la frontière avec la Russie fermée

A la mi-novembre, une tentative de sabotage contre le fabricant de drones Threod Systems a été déjouée en Estonie. Le gouvernement en attribue la responsabilité aux services secrets russes. Selon ses informations, deux entreprises d’armement estoniennes ont déjà été attaquées cette année.

Tallinn a donc décidé qu'à partir du 1er décembre, tous les postes-frontières routiers avec la Russie seront fermés aux personnes et aux véhicules, rapporte le «Kyiv Independent». Après six mois, le gouvernement veut réexaminer la mesure.