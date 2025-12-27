L'armée israélienne empêche les habitants d'un village palestinien de Cisjordanie de sortir de chez eux. Elle mène des interrogatoires après qu'une Israélienne de 18 ans a été poignardée par un homme de 34 ans.

AFP Agence France-Presse

L'armée israélienne a mené samedi des opérations dans un village palestinien de Cisjordanie occupée d'où venait l'assaillant qui a tué la veille deux personnes en Israël, le ministre de la Défense indiquant que la localité était «totalement bouclée».

L'armée a lancé vendredi une vaste opération militaire dans le village de Qabatiya, d'où est originaire le Palestinien de 34 ans qui a poignardé une Israélienne de 18 ans et renversé au volant de son véhicule un sexagénaire dans le nord d'Israël. Des images filmées samedi par l'AFPTV dans le village montrent des militaires israéliens, fusil automatique en main, se déplaçant dans les rues de la localité, où stationnaient plusieurs véhicules blindés. Les commerces étaient fermés, mais des hommes et des enfants du village pouvaient être vus en train de marcher.

«Maisons fouillées»

L'armée «opère avec force contre les foyers terroristes dans le village de Qabatiya», a indiqué dans un communiqué le ministre de la Défense, Israël Katz, évoquant «un confinement du village totalement bouclé». «Nous poursuivrons une politique offensive sans compromis contre le terrorisme palestinien», a-t-il dit.

L'agence de presse palestinienne Wafa, citant des témoins, confirme un «bouclage strict» du village, avec sur le terrain «des dizaines de citoyens» soumis à des interrogatoires. «Les maisons sont fouillées», selon l'agence, précisant qu'une école avait été «transformée en centre de rétention et d'interrogation».

Punition collective

Les forces israéliennes ont érigé de rudimentaires barrages de terre et de pierres pour bloquer des rues, d'après l'agence. Mouhannad Zakarné, un habitant de Qabatiya, raconte à l'AFPTV que les soldats sont venus chez lui à 6h du matin l'arrêter brièvement pendant «quatre, cinq heures». «C'était la deuxième fois», déplore le jeune homme, qui dit n'avoir «rien à se reprocher».

Bilal Hounaicha, un autre habitant de Qabatiya, dénonce une «punition collective imposée par l'occupation israélienne». «J'ai un frère âgé et malade, je veux l'emmener chez le médecin, je ne peux pas sortir de la maison» à cause des routes barrées par l'armée, dit-il.

De nombreuses attaques ont été perpétrées en Israël par des Palestiniens depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du mouvement palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien. Les violences se sont également intensifiées en Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, avec des opérations de l'armée ou des attaques menées par des colons.