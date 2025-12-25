Un bébé palestinien de huit mois a été blessé au visage lors d'une attaque par des colons israéliens à Saïr, en Cisjordanie. Cinq suspects ont été arrêtés jeudi par les forces de sécurité israéliennes.

Des colons israéliens jettent des pierres sur un bébé de 8 mois

Blessé à la tête et au visage

Les forces de sécurité israéliennes ont annoncé jeudi l'arrestation de cinq Israéliens pour leur implication présumée dans une attaque en Cisjordanie occupée contre une maison palestinienne, qui a blessé un bébé.

Un bébé de huit mois a été blessé «au visage et à la tête», a indiqué l'agence de presse officielle palestinienne Wafa, qui a imputé l'attaque, menée tard mercredi, à «un groupe de colons armés» accusés d'avoir «jeté des pierres sur des maisons et propriétés» dans la localité de Saïr, au nord d'Hébron.

Dans un communiqué, la police israélienne a annoncé l'arrestation lors d'une opération conjointe avec l'armée de «cinq suspects» pour «leur implication présumée dans de graves incidents de violence dans le village de Saïr».

Des colons radicaux

Les forces de sécurité avaient reçu un signalement rapportant «des jets de pierres par des civils israéliens en direction d'une maison palestinienne». Selon ce signalement, une «fillette palestinienne en bas âge» a été blessée, précise le communiqué.

L'enquête préliminaire a permis de déterminer «l'implication de plusieurs suspects, venus d'un avant-poste voisin», ajoute la police, en référence à ces colonies illégales au regard de la loi israélienne. Un groupe Telegram lié aux «Jeunes des collines», mouvance de colons radicaux, a publié une vidéo de dégâts matériels dans le village de Saïr, selon la légende l'accompagnant.

«Depuis longtemps déjà, il ne s'agit plus de faits marginaux, ni d'incidents que l'on pourrait minimiser ou écarter», s'est indigné sur son compte Facebook le poète et militant pacifiste israélien Eliaz Cohen, publiant une photo du bébé blessé. «Il s'agit d'une méthode, d'un système. Une dérive morale profonde». Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) avait recensé en octobre un pic des «attaques de colons ayant causé des victimes, des dommages matériels ou les deux» en près de deux décennies de collecte de données en Cisjordanie.

Israël occupe la Cisjordanie depuis 1967. Les violences dans ce territoire palestinien ont explosé avec la guerre de Gaza, déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas palestinien en Israël. Depuis cette date, plus d'un millier de Palestiniens, parmi lesquels des civils et des combattants, ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données de l'Autorité palestinienne.

Des colonies illégales

Dans le même temps, selon des données officielles israéliennes, au moins 44 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors de raids militaires israéliens.

Hormis Jérusalem-Est, plus de 500'000 Israéliens vivent en Cisjordanie dans des colonies que l'ONU juge illégales au regard du droit international, au milieu de quelque trois millions de Palestiniens.



