Cinq Palestiniens ont été blessés lundi à Tuqu', près de Bethléem, après avoir été renversés par un colon israélien en voiture. Une enquête doit déterminer s'il s'agit d'un acte intentionnel.

AFP Agence France-Presse

Cinq Palestiniens ont été blessés lundi après avoir été renversés par un colon israélien dans le sud de la Cisjordanie occupée, selon un responsable local et le Croissant-Rouge palestinien. Les faits se sont produits alors que plusieurs personnes s'étaient rassemblées sur le lieu d'un accident de la route, dans la localité de Tuqu', au sud-est de Bethléem.

Selon le maire de Tuqu', Saqr Suleiman, un colon israélien, roulant à vive allure, a renversé un groupe de Palestiniens rassemblés près de la route principale de la ville. «L'enquête doit déterminer si ce qui s'est passé était intentionnel ou non», a ajouté l'édile, précisant que la route est utilisée à la fois par des véhicules palestiniens et israéliens.

Selon lui, les forces israéliennes arrivées sur les lieux «ont lancé des grenades assourdissantes et agressé un certain nombre d'habitants». Le Croissant-Rouge palestinien a indiqué que ses équipes à Bethléem ont soigné cinq personnes blessées après avoir été renversées par un colon près de la ville de Tuqu' et les ont transportées vers des hôpitaux d'Hébron et de Bethléem.

«Acte terroriste»

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné ce qu'il a décrit comme «un acte terroriste commis par un colon qui a renversé au moins huit citoyens». L'incident «s'inscrit dans le contexte de l'escalade des attaques organisées par les colons contre les citoyens palestiniens, menées sous la protection et avec le soutien fournis par les autorités de l'occupation», a écrit le ministère dans un communiqué.

Il a insisté sur «la nécessité de traduire en justice le colon terroriste qui a commis ce crime, ainsi que tous les colons impliqués dans des crimes et des attaques contre le peuple palestinien». L'armée israélienne a de son côté qualifié l'incident d'accident de la route.

Quelque 500'000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967, aux côtés d'environ 3 millions de Palestiniens, dans un climat de violence exacerbée depuis le 7-Octobre, avec des attaques quasi quotidiennes de colons israéliens contre des Palestiniens.