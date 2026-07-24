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Dans le nord-ouest du pays
Une attaque à la voiture piégée fait 15 morts au Pakistan

Une attaque à la voiture piégée a tué 15 personnes vendredi dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, au Pakistan. Parmi les victimes figurent 12 militaires, 2 policiers et un fonctionnaire, selon l'armée.
Publié: 15:59 heures
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Dernière mise à jour: 16:05 heures
Une attaque à la voiture piégée a tué 15 personnes vendredi au Pakistan. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Au moins quinze personnes ont été tuées vendredi lors d'un attentat suicide à la voiture piégée visant un poste de contrôle dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, dans le nord-ouest du Pakistan, frontalière de l'Afghanistan, a annoncé l'armée.

«Douze militaires, deux policiers et un fonctionnaire ont été tués» quand «une voiture-bélier bourrée d'explosifs a détoné contre le mur extérieur», a indiqué l'armée dans un communiqué. Douze hommes armés ont été tués lors de l'attaque, survenue dans le district de Tank, a-t-elle ajouté.

Tensions avec l'Afghanistan

Aucun groupe n'a revendiqué cette attaque dans l'immédiat. Le mouvement des talibans pakistanais (Tehreek-i-Taliban Pakistan, TTP) est toutefois actif dans la région. Islamabad estime que l'intensification des attaques dans les régions frontalières du Pakistan est le fait de groupes provenant d'Afghanistan, ce que les autorités afghanes ont démenti à plusieurs reprises.

De violents combats ont eu lieu ces derniers mois entre les deux pays sur leur frontière et le Pakistan a lancé des frappes aériennes sur le territoire afghan, affirmant qu'elles visaient des miliciens, mais qui, selon des responsables du gouvernement taliban et les Nations unies, ont tué des dizaines de civils. 

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