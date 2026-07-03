Un bus plonge dans un ravin et fait 40 morts au Pakistan

AFP Agence France-Presse
Un accident de bus a fait au moins 40 morts au Pakistan, le véhicule ayant chuté dans un ravin après une sortie de route dans une région de montagne de l'ouest du pays, ont indiqué les autorités.
«Un bus reliant Quetta à Peshawar a fait une chute dans un profond ravin dans la région montagneuse de Dana Sar (...) On dénombre 40 morts et 11 blessés», a déclaré Sanaullah Sherani, responsable du centre des urgences du district de Zhob, un bilan confirmé par les autorités du Baloutchistan.
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