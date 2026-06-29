AFP Agence France-Presse
Le Pakistan a mené dans la nuit des frappes aériennes dans l'est de l'Afghanistan visant notamment une faction dissidente des talibans pakistanais, a déclaré lundi le ministre pakistanais de l'Information.
«Trois cibles situées dans les provinces de Paktia, Paktika et Kunar ont été détruites lors de frappes de précision», a indiqué le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, dans un communiqué, faisant référence à trois provinces de l'est de l'Afghanistan et précisant que ces frappes avaient tué au moins 25 personnes.
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