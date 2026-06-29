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Au moins 25 personnes tuées
Le Pakistan mène de nouvelles frappes meurtrières dans l'est de l'Afghanistan

Le Pakistan a mené dans la nuit des frappes aériennes de précision dans l'est de l'Afghanistan, ciblant notamment une faction dissidente des talibans pakistanais. Au moins 25 personnes ont été tuées.
Publié: 03:08 heures
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Dernière mise à jour: il y a 41 minutes
Des habitants afghans déblayent les décombres d'une maison endommagée par une frappe aérienne pakistanaise, le 10 juin 2026.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le Pakistan a mené dans la nuit des frappes aériennes dans l'est de l'Afghanistan visant notamment une faction dissidente des talibans pakistanais, a déclaré lundi le ministre pakistanais de l'Information.

«Trois cibles situées dans les provinces de Paktia, Paktika et Kunar ont été détruites lors de frappes de précision», a indiqué le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, dans un communiqué, faisant référence à trois provinces de l'est de l'Afghanistan et précisant que ces frappes avaient tué au moins 25 personnes.

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