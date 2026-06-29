Le Pakistan a mené dans la nuit des frappes aériennes de précision dans l'est de l'Afghanistan, ciblant notamment une faction dissidente des talibans pakistanais. Au moins 25 personnes ont été tuées.

Le Pakistan mène de nouvelles frappes meurtrières dans l'est de l'Afghanistan

Le Pakistan mène de nouvelles frappes meurtrières dans l'est de l'Afghanistan

AFP Agence France-Presse

Le Pakistan a mené dans la nuit des frappes aériennes dans l'est de l'Afghanistan visant notamment une faction dissidente des talibans pakistanais, a déclaré lundi le ministre pakistanais de l'Information.

«Trois cibles situées dans les provinces de Paktia, Paktika et Kunar ont été détruites lors de frappes de précision», a indiqué le ministre pakistanais de l'Information, Attaullah Tarar, dans un communiqué, faisant référence à trois provinces de l'est de l'Afghanistan et précisant que ces frappes avaient tué au moins 25 personnes.