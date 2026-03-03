DE
FR

La «guerre ouverte» continue
Explosions et tirs à Kaboul alors que les combats frontaliers se poursuivent

Ce mardi, à Kaboul, plusieurs explosions et tirs ont retenti, accompagnés de coups d'armes antiaériennes, alors que les combats se poursuivent à la frontière afghano‑pakistanaise, selon le ministère afghan de la Défense.
Publié: 05:30 heures
Un soldat taliban surveille la province de Khost alors que Kaboul réagit aux frappes aériennes pakistanaises.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs explosions et tirs ont été entendus mardi à Kaboul par des journalistes de l'AFP. Les combats se poursuivent à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, selon le ministère afghan de la défense. Les explosions ont résonné en même temps que des tirs d'armes antiaériennes et des coups de feu à travers la capitale.

Dans la ville de Jalalabad, située entre Kaboul et la frontière avec le Pakistan, un journaliste de l'AFP a entendu des explosions et des tirs provenant d'armes diverses. Au poste-frontière le plus proche, celui de Torkham, à environ 50 kilomètres de Jalalabad, des résidents ont dit à l'AFP que les combats qui duraient depuis plusieurs jours se poursuivaient.

Après la détérioration de leurs relations ces derniers mois, les deux pays voisins s'affrontent le long de la frontière depuis jeudi, jour où l'Afghanistan a lancé une offensive frontalière en réponse aux frappes aériennes pakistanaises survenues plus tôt. Le Pakistan a alors déclaré la «guerre ouverte» aux talibans afghans qui contrôlent l'Afghanistan, les accusant de longue date d'abriter des militants armés qui lancent des attaques sur son territoire, ce que les autorités afghanes démentent.

Des dizaines de morts

Au moins 39 civils ont été tués depuis jeudi, selon le gouvernement afghan, un bilan que le Pakistan n'a pas commenté. Parmi les dernières victimes figurent trois enfants tués lundi dans un «crime commis par le régime militaire pakistanais» dans la province afghane frontalière de Kunar, a déclaré le porte-parole adjoint du gouvernement afghan, Hamdullah Fitrat.

«J'ai vu du sang, des enfants et des femmes ont été blessés»

L'UNICEF s'est «alarmée par les informations faisant état d'enfants tués et blessés» dans les affrontements entre Afghanistan et Pakistan et a appelé toutes les parties à «faire preuve d'une retenue maximale et à protéger la vie des civils», dans une déclaration publiée ce mardi. Islamabad a indiqué que ses frappes aériennes de février, qui ont déclenché l'escalade, visaient des combattants armés. 

Les affrontements à la frontière ont touché plusieurs provinces afghanes. Les derniers combats ont eu lieu dans des provinces du sud-est, à Kandahar, selon le ministère afghan de la défense, ainsi que dans sa voisine Zabul, selon les autorités locales. Cet épisode est le plus violent depuis octobre, quand des affrontements avaient causé plus de 70 décès de part et d'autre de la frontière, depuis en grande partie fermée.

