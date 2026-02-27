Le Pakistan a déclaré la guerre ouverte aux talibans après des bombardements mutuels. Les relations entre Islamabad et Kaboul se sont fortement dégradées et les frontières ont été fermées.

AFP Agence France-Presse

Le gouvernement pakistanais a déclaré la «guerre ouverte» aux autorités talibanes d'Afghanistan vendredi après qu'Islamabad a bombardé de grandes villes afghanes, après une succession de frappes meurtrières entre les deux pays entamée la veille. Les relations entre le Pakistan, puissance nucléaire, et l'Afghanistan dirigé par les autorités talibanes depuis 2021 se sont fortement dégradées ces derniers mois, les points de passage terrestres étant largement fermés depuis les combats d'octobre qui ont fait plus de 70 morts de part et d'autre.

«Notre patience a atteint ses limites. C'est désormais la guerre ouverte entre nous et vous», a déclaré le ministre de la Défense pakistanais, Khawaja Asif, sur X. Le ministre pakistanais de l'Intérieur, Mohsin Naqvi, a souligné vendredi que les frappes pakistanaises contre les grands villes de Kandahar et Kaboul en Afghanistan constituaient une «réponse appropriée» à celles lancées par son voisin jeudi.

Plusieurs violentes explosions

Des journalistes de l'AFP dans la capitale afghane ont entendu plusieurs violentes explosions ainsi que des avions de chasse tôt vendredi. A Kandahar, dans le sud, un autre journaliste de l'AFP a indiqué avoir entendu des avions. Le gouvernement taliban a confirmé les frappes aériennes pakistanaises, le porte-parole Zabihullah Mujahid affirmant qu'il n'y avait pas eu de victimes.

Le ministre de l'information pakistanais Attaullah Tarar a précisé que «des cibles de la défense talibane afghane» avaient été visées à Kaboul et à Kandahar ainsi que dans la province de Paktia. Ces frappes répondaient à une nouvelle attaque afghane contre les positions pakistanaises jeudi, selon Islamabad, mais les autorités talibanes ont annoncé avoir lancé une nouvelle riposte, dans une rapide escalade du conflit.

Le porte-parole des autorités afghanes a affirmé vendredi matin sur X que l'Afghanistan avait mené de nouvelles frappes à «grande échelle contre des positions de soldats pakistanais», après celles de la veille et la réponse d'Islamabad contre Kaboul et Kandahar.

De «lourdes pertes»

L'armée afghane avait attaqué jeudi des installations militaires frontalières au Pakistan. Le ministère afghan de la Défense a rapporté que huit de ses soldats avaient été tués lors de cette offensive terrestre jeudi en réponse à de précédents bombardements meurtriers. «Des dizaines de soldats pakistanais ont été tués», «plusieurs ont également été blessés et d'autres ont été faits prisonniers», avait affirmé le porte-parole des talibans Zabihullah Mujahid.

Un porte-parole du Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif a assuré de son côté que de «lourdes pertes» ont été infligées aux Afghans. Un représentant de l'armée afghane a expliqué que les troupes basées dans les provinces orientales de Nangarhar et Kunar avaient procédé à des «attaques massives contre des avant-postes pakistanais».

Les Afghans «ont ouvert le feu unilatéralement sur plusieurs positions», le long de la frontière avec la province pakistanaise de Khyber Pakhtunkhwa, a quant à lui dénoncé sur X le ministère pakistanais de l'Information. L'assaut des forces afghanes fait suite aux frappes aériennes pakistanaises du week-end dernier dans les provinces de Nangarhar et de Paktika, à la suite de «récents attentats-suicides» sanglants au Pakistan.

Selon la mission de l'ONU en Afghanistan, ces bombardements, les plus importants depuis des affrontements entre les deux Etats voisins en octobre, ont causé la mort d'au moins 13 civils, tandis que le gouvernement taliban a affirmé qu'au moins 18 personnes avaient péri. Des échanges de tirs transfrontaliers, qui n'ont pas fait de victimes, ont également été signalés mardi.

Des échanges de tirs depuis 2021

Longtemps proches, le Pakistan et l'Afghanistan s'affrontent sporadiquement depuis que les dirigeants talibans ont pris le contrôle de Kaboul en 2021. Islamabad accuse les autorités afghanes d'abriter des militants armés qui lancent des attaques sur le territoire pakistanais. Ce que Kaboul dément.

Depuis les combats meurtriers d'octobre les points de passage terrestres sont largement fermés, mais les Afghans de retour dans leur pays sont autorisés à franchir la frontière. Plusieurs cycles de négociations ont suivi un cessez-le-feu initial négocié par le Qatar et la Turquie mais ces efforts n'ont pas permis de parvenir à un accord durable. L'Arabie saoudite est intervenue ce mois-ci, facilitant la libération de trois soldats pakistanais capturés par les Afghans en octobre.