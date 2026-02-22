Les forces pakistanaises auraient tué «plus de 80» militants en Afghanistan lors de frappes aérienne. L'attaque, menée dans la nuit, répondrait à des attentats suicide au Pakistan.

Des frappes pakistanaises à la frontière afghane font «plus de 80» morts

AFP Agence France-Presse

Les forces pakistanaises ont tué «plus de 80» militants en Afghanistan dans des bombardements aériens, a affirmé dimanche une source de sécurité pakistanaise à l'AFP.

Ce bilan devrait grimper, selon cette source, à la suite de cette attaque menée dans la nuit qui visait des groupes de militants basés en Afghanistan, en mesure de représailles à des attentats suicide au Pakistan. Les journalistes de l'AFP basés en Afghanistan n'étaient pas en mesure de vérifier ce bilan.