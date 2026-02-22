DE
FR

Selon des sources de sécurité
Des frappes pakistanaises à la frontière afghane font «plus de 80» morts

Les forces pakistanaises auraient tué «plus de 80» militants en Afghanistan lors de frappes aérienne. L'attaque, menée dans la nuit, répondrait à des attentats suicide au Pakistan.
Publié: il y a 15 minutes
1/2
Les forces pakistanaises ont tué «plus de 80» militants en Afghanistan , selon une source de sécurité pakistanaise.
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Les forces pakistanaises ont tué «plus de 80» militants en Afghanistan dans des bombardements aériens, a affirmé dimanche une source de sécurité pakistanaise à l'AFP.

Ce bilan devrait grimper, selon cette source, à la suite de cette attaque menée dans la nuit qui visait des groupes de militants basés en Afghanistan, en mesure de représailles à des attentats suicide au Pakistan. Les journalistes de l'AFP basés en Afghanistan n'étaient pas en mesure de vérifier ce bilan.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Articles les plus lus
    Articles les plus lus