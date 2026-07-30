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Nouveau bain de sang
Au moins quinze morts dans l'attaque d'un poste de contrôle au Pakistan

Au moins quinze personnes ont été tuées mercredi soir dans l'attaque d'un poste de contrôle dans le nord-ouest du Pakistan. Selon la police, le bilan comprend sept policiers et huit assaillants. L'attaque s'est produite près de la frontière afghane.
Publié: 01:53 heures
Une vaste opération est en cours après l'attaque qui a fait quinze morts. (Image d'archive)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Au moins sept policiers et huit «terroristes» ont été tués mercredi soir au cours d'une attaque contre un poste de contrôle dans le nord du Pakistan, selon les médias. L'incident a eu lieu dans le district de Hangu, situé dans la province septentrionale de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière de l'Afghanistan, a précisé Geo News, citant le chef de la police locale, Tariq Habib.

Vingt-deux autres policiers ont été blessés, a souligné Tariq Habib, ajoutant qu'une opération de ratissage avait été entamée dans la zone où a eu lieu l'attaque, qui n'a pas dans l'immédiat été revendiquée. Vendredi, des militants non identifiés avaient lancé un véhicule piégé contre un autre poste de contrôle dans le Khyber Pakhtunkhwa, dans le district de Tank cette fois-là, faisant quinze morts, dont des soldats et des policiers, tandis que 12 des assaillants avaient été abattus, selon l'armée.

Cette province est en proie à un nombre croissant de violences à l'origine desquelles on trouve le groupe islamiste Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP). Le Pakistan a établi un lien entre la recrudescence des attaques dans cette province et dans celle méridionale du Baloutchistan – frontalière de l'Afghanistan et de l'Iran – et l'activité de militants en provenance du territoire afghan. Le gouvernement taliban à Kaboul dément pour sa part toute implication dans ces attaques. 

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