La Russie poursuit son renforcement militaire près de la frontière finlandaise. Des images satellites montrent qu’une vaste zone boisée a été défrichée près de Petrozavodsk, où Moscou pourrait construire une nouvelle garnison destinée à ses troupes ferroviaires.

L'OTAN en danger? Poutine place ses pions près de la frontière avec la Finlande

L'OTAN en danger? Poutine place ses pions près de la frontière avec la Finlande

Daniel Macher

Que prépare vraiment Vladimir Poutine tout près de la frontière finlandaise? Cela fait déjà quelques mois que l’armée russe renforce ses lignes le long de sa frontière avec la Finlande. En mai, une enquête du «Wall Street Journal» et du groupe finlandais Black Bird révélait la construction ou la modernisation de plusieurs bases militaires russes dans le secteur. Parmi elles figure Petrozavodsk, située à environ 160 kilomètres de la Finlande. Dernièrement, ces travaux ont pris une autre tournure.

De récentes images satellites, analysées par l’expert militaire finlandais Marko Eklund, montrent qu’une zone boisée d’environ un kilomètre de long et jusqu’à 400 mètres de large a été entièrement défrichée, rapporte le média finlandais Yle. En juin dernier, le secteur était pourtant encore recouvert d’arbres. Depuis, la zone dégagée ne cesse de s’étendre, faisant craindre une nouvelle menace.

Une nouvelle brigade

Pour Marko Eklund, ancien membre du renseignement militaire finlandais et aujourd’hui enseignant dans des établissements militaires, l’explication ne fait guère de doute: une nouvelle garnison destinée aux troupes ferroviaires serait en construction. «Il s’agit d’une opération de déboisement d’une ampleur exceptionnelle. À mon avis, il ne peut y avoir qu’une seule explication, car le lieu et le calendrier correspondent», estime l’expert, cité par le média finlandais.

Cette nouvelle brigade ferroviaire, officiellement créée en décembre 2024, devrait compter entre 250 et 300 soldats, selon les estimations de Marko Eklund. Sa mission: construire, entretenir et réparer le réseau ferroviaire, qui reste pour Moscou un axe traditionnel pour le transport des troupes et des armements. De telles unités spécialisées n’existent pas dans les armées occidentales. En Russie, en revanche, elles jouent un rôle essentiel, notamment pour assurer le ravitaillement logistique de régions isolées comme la péninsule de Kola, zone d’importance stratégique majeure.

Le choix de l’emplacement ne doit rien au hasard. Selon Yle, un complexe industriel relié au réseau ferroviaire jouxte directement le futur site de la garnison. L’infrastructure existe donc déjà, tout comme la connexion ferroviaire.

Une vaste réorganisation

Cette nouvelle brigade ne constitue qu’un élément de la vaste réorganisation militaire russe sur le flanc est de l’OTAN. Après l’adhésion de la Finlande à l’Alliance atlantique, Moscou a rétabli le district militaire de Leningrad. En parallèle, la Russie modernise plusieurs bases dans la région. L’ancienne garnison de Rybka a été réactivée, une installation entièrement nouvelle est en construction à Novaya Vilga et de nouveaux véhicules militaires sont arrivés dans la garnison de Suoyu, datant de l’époque soviétique, après le retrait d’une partie du matériel au début de la guerre.

La base aérienne de Besovets, située près de l’aéroport de Petrozavodsk, est elle aussi en cours d’agrandissement. Des images satellites montrent de nouveaux abris légers pour avions de chasse, probablement des structures de type tente montées sur armature métallique. Elles offrent une certaine protection contre les intempéries et compliquent l’évaluation, par les services de renseignement occidentaux, du niveau de préparation opérationnelle des appareils.

Menace imminente

Dans le même temps, l’inquiétude grandit dans les milieux occidentaux de la sécurité face aux provocations russes. Jarno Limnell, expert finlandais en politique de sécurité et député, a récemment averti que Moscou pourrait chercher à tester l’unité de l’OTAN après son sommet d’Ankara. Non pas par une attaque ouverte, mais par des actions hybrides: sabotages, vols de drones ou présence de militaires en uniforme dans les régions frontalières, rapporte le portail d’information «Focus». «On ne parle plus de mois, mais plutôt de jours ou de semaines», a déclaré l’élu conservateur, cité par le quotidien finlandais «Iltalehti».

Le renforcement militaire observé en Carélie s’inscrit dans ce contexte. Avec la création du 44e corps d’armée, jusqu’à 15’000 soldats supplémentaires pourraient être déployés dans la région, selon Yle. Pour la Finlande, membre de l’OTAN depuis un peu plus de deux ans, cette évolution représente une nouvelle menace stratégique le long de ses 1340 kilomètres de frontière avec la Russie.