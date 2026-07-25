L'agence de sécurité maritime britannique UKMTO signale ce samedi un incident impliquant un pétrolier et des «forces militaires» non identifiées près du détroit d'Ormuz.

L'agence de sécurité maritime britannique signale un incident impliquant un pétrolier près d'Ormuz

L'agence de sécurité maritime britannique signale un incident impliquant un pétrolier près d'Ormuz

Alerte dans le Golfe

Un incident impliquant un pétrolier et des «forces militaires» qui n'ont pas été identifiées a été signalé samedi près du détroit d'Ormuz, selon l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.

L'agence «a reçu un rapport faisant état d'un incident impliquant un pétrolier et des forces militaires dans le golfe d'Oman», a-t-elle indiqué dans un communiqué, sur fond d'affrontements entre les Etats-Unis et l'Iran dans cette région stratégique pour le transport mondial des hydrocarbures.