Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ne décollait pas

Le trafic reste limité à Ormuz malgré l'accord

Le trafic de navires dans le détroit d'Ormuz ne décollait pas mardi, selon la plateforme de suivi maritime Kpler, près de 48 heures après l'annonce d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis censé permettre la réouverture de ce passage stratégique vendredi.

Mardi à 15h GMT (17h en Suisse), Kpler n'avait détecté dans la journée que quatre franchissements du détroit par des navires de transport de matières premières, après cinq lundi. Cela restait dans le même ordre de grandeur qu'au cours de la semaine précédant l'accord (environ six par jour en moyenne).

Les navires comptabilisés depuis l'accord ont tous franchi le détroit avec leur transpondeur allumé. Mais d'autres bateaux ont pu passer sans émettre de signal, rendant leur détection plus compliquée.

Source: ATS