Le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz ne décollait pas

Le trafic reste limité à Ormuz malgré l'accord
Le trafic de navires dans le détroit d'Ormuz ne décollait pas mardi, selon la plateforme de suivi maritime Kpler, près de 48 heures après l'annonce d'un accord entre l'Iran et les Etats-Unis censé permettre la réouverture de ce passage stratégique vendredi.
Mardi à 15h GMT (17h en Suisse), Kpler n'avait détecté dans la journée que quatre franchissements du détroit par des navires de transport de matières premières, après cinq lundi. Cela restait dans le même ordre de grandeur qu'au cours de la semaine précédant l'accord (environ six par jour en moyenne).
Les navires comptabilisés depuis l'accord ont tous franchi le détroit avec leur transpondeur allumé. Mais d'autres bateaux ont pu passer sans émettre de signal, rendant leur détection plus compliquée.
Source: ATS
L'accord entre l'Iran et les USA sera signé au Bürgenstock
L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre doit être signé vendredi au Bürgenstock (NW). Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a confirmé mardi une information publiée par la NZZ et la Luzerner Zeitung.
«Ce lieu a été proposé par les médiateurs pakistanais et qatariens, ainsi que par les Etats-Unis et l’Iran», indique à Keystone-ATS le chef de la communication du DFAE Nicolas Bideau. La Suisse agit en tant que facilitatrice en créant les conditions pratiques et diplomatiques permettant la tenue de cette rencontre sur son territoire.
Le complexe hôtelier du Bürgenstock avait déjà accueilli la Conférence de haut niveau pour la paix en Ukraine en juin 2024. La conférence s'était achevée avec une déclaration commune signée par 85 Etats et institutions, réaffirmant notamment l'intégrité territoriale de l'Ukraine.
Source: ATS
L'Iran affirme que le blocus US des ports a été «levé»
Un vice-ministre iranien des Affaires étrangères a assuré mardi que le blocus américain des ports iraniens, en place depuis environ deux mois, a été levé, avant la signature de l'accord avec les Etats-Unis prévu vendredi.
«Le blocus a été levé avant la signature officielle», a déclaré Majid Takht-Ravanchi, cité par le site du gouvernement iranien qui rappelle que la fin de ce blocage faisait partie des points cruciaux soulevés par l'Iran pour parvenir à un accord.
Source: ATS
Trump veut soumettre l'accord avec l'Iran au Congrès
Donald Trump a dit mardi vouloir soumettre l'accord avec l'Iran au Congrès américain. Il a par ailleurs promis d'en donner lecture à la virgule près à la presse.
«Je n'ai jamais pensé à l'envoyer» au Parlement, a déclaré le président américain, interrogé à ce sujet en marge du G7. «Mais je vais l'envoyer au Congrès. J'aime cette idée», a-t-il dit pendant un échange avec la presse.
Interrogé sur le texte de l'accord avec l'Iran, déjà signé électroniquement et qui fera l'objet d'une cérémonie de signature vendredi à Genève, Donald Trump a promis à nouveau de le rendre public.
«Je ne vais pas seulement le publier, je vais sûrement donner une conférence de presse et vous le lire à la virgule près pour être sûr que la presse le couvre correctement», a lancé le dirigeant républicain. Il avait déjà indiqué vouloir attendre après la cérémonie de signature vendredi pour publier le texte.
Source: ATS
Le prix du baril de pétrole passe sous la barre des 80 dollars pour la première fois
Le baril du pétrole Brent, référence mondiale du brut, est tombé mardi sous la barre des 80 dollars pour la première fois depuis début mars, réagissant à la réouverture complète du détroit d'Ormuz annoncée pour vendredi par Donald Trump.
Poursuivant sa baisse depuis l'annonce d'un accord entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et rétablir le transit dans ce passage maritime stratégique, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 3,72% vers 12H25 GMT (14H25 à Paris), à 80,08 dollars.
Source: AFP
Les pétroliers iraniens recommencent à circuler après l'accord avec les USA
Des pétroliers et autres navires iraniens ont recommencé à circuler, a indiqué mardi la télévision d'Etat iranienne au lendemain de l'accord conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre, laissant penser que les Etats-Unis avaient assoupli leur blocus.
«Trois pétroliers iraniens se trouvent en ce moment dans le nord de l'Océan indien, et deux autres transportant des marchandises et du bétail sont en route vers des ports du sud» du pays, selon la chaîne.
Les Etats-Unis avaient imposé le 13 avril un blocus des ports iraniens, en réponse au verrouillage du stratégique détroit d'Ormuz par Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février.
Source: AFP
Trump suggère que la Syrie «s'occupe» du Hezbollah
Donald Trump a affirmé mardi avoir «suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah» au Liban, en marge du sommet du G7 à Evian.
Le président américain, dont la relation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est tendue récemment, a jugé qu'Israël «se battait contre le Hezbollah depuis trop longtemps» et que «trop de gens étaient tués».
Source: ATS
Le Qatar se dit «prudemment optimiste» pour la sécurité régionale
Le Qatar, qui a joué un rôle clé dans les négociations visant à mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, a estimé mardi que cet accord pourrait à terme renforcer la sécurité au Moyen-Orient.
«Nous sommes prudemment optimistes sur le fait que la signature du protocole d'accord ouvre une nouvelle phase pour la sécurité régionale, à travers les discussions qui se tiendront sur le programme nucléaire et d'autres questions», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, lors d'une conférence de presse à Doha.
Source: AFP
«Le plus important est une ouverture totale et sans condition du détroit d'Ormuz»
«La solution la plus importante» pour sortir de la crise de l'énergie «est la réouverture totale et sans condition du détroit d'Ormuz», pour que «le pétrole et le gaz recommencent à circuler à destination de l'Asie et au-delà», a déclaré mardi le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.
L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient est une «grande nouvelle pour l'économie mondiale et les marchés de l'énergie», a encore déclaré Fatih Birol lors d'une conférence de presse. Donald Trump a affirmé que le détroit d'Ormuz serait «complètement ouvert» vendredi, jour de la cérémonie de signature du cadre d'accord trouvé entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Trump suggère que la Syrie «s'occupe» du Hezbollah à la place d'Israël
Donald Trump a affirmé mardi avoir «suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah» au Liban, en marge du sommet du G7 en France.
Le président américain, dont la relation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est tendue récemment, a jugé qu'Israël «se battait contre le Hezbollah depuis trop longtemps» et que «trop de gens étaient tués».
Source: AFP
Les négociateur en chef iranien assistera à la cérémonie
Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, assistera à la cérémonie de signature du protocole d'accord entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a indiqué mardi la diplomatie iranienne.
Côté américain, le vice-président JD Vance sera présent pour représenter les Etats-Unis, tandis que «pour l'Iran, ce sera M. Ghalibaf», a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, cité par la télévision d'Etat.
«La signature aura lieu en Suisse» a priori vendredi, «mais le lieu exact n'a pas encore été déterminé», a-t-il précisé, confirmant que «le prochain cycle de négociations commencerait immédiatement après».
Source: AFP
Selon l'Iran, les discussions sur un accord final avec les USA devraient débuter vendredi
Le chef de la diplomatie iranienne a annoncé le probable début de discussions approfondies avec les Etats-Unis vendredi, jour prévu de la cérémonie de signature du protocole d'accord trouvé entre les deux pays après plus de trois mois de guerre.
«Vraisemblablement vendredi, dans un lieu qui reste à déterminer (...) un nouveau cycle de négociations entre l'Iran et les Etats-Unis visant à parvenir à un accord final va débuter», a déclaré le ministre Abbas Araghchi lors d'une réunion avec des diplomates étrangers diffusée à la télévision d'Etat.
Le chef de la diplomatie iranienne a insisté mardi sur l'importance de mettre fin à la guerre au Liban entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. «Il s'agit sans doute de la question la plus importante du protocole: l'annonce de l'arrêt immédiat et permanent de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban», a déclaré le ministre lors d'une réunion avec des diplomates étrangers diffusée à la télévision d'Etat.
Source: AFP