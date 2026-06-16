Les pétroliers iraniens recommencent à circuler après l'accord avec les USA

Des pétroliers et autres navires iraniens ont recommencé à circuler, a indiqué mardi la télévision d'Etat iranienne au lendemain de l'accord conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre, laissant penser que les Etats-Unis avaient assoupli leur blocus.

«Trois pétroliers iraniens se trouvent en ce moment dans le nord de l'Océan indien, et deux autres transportant des marchandises et du bétail sont en route vers des ports du sud» du pays, selon la chaîne.

Les Etats-Unis avaient imposé le 13 avril un blocus des ports iraniens, en réponse au verrouillage du stratégique détroit d'Ormuz par Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février.

Source: AFP