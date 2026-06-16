Le prix du baril de pétrole passe sous la barre des 80 dollars pour la première fois
Le baril du pétrole Brent, référence mondiale du brut, est tombé mardi sous la barre des 80 dollars pour la première fois depuis début mars, réagissant à la réouverture complète du détroit d'Ormuz annoncée pour vendredi par Donald Trump.
Poursuivant sa baisse depuis l'annonce d'un accord entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient et rétablir le transit dans ce passage maritime stratégique, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 3,72% vers 12H25 GMT (14H25 à Paris), à 80,08 dollars.
Source: AFP
Les pétroliers iraniens recommencent à circuler après l'accord avec les USA
Des pétroliers et autres navires iraniens ont recommencé à circuler, a indiqué mardi la télévision d'Etat iranienne au lendemain de l'accord conclu entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre, laissant penser que les Etats-Unis avaient assoupli leur blocus.
«Trois pétroliers iraniens se trouvent en ce moment dans le nord de l'Océan indien, et deux autres transportant des marchandises et du bétail sont en route vers des ports du sud» du pays, selon la chaîne.
Les Etats-Unis avaient imposé le 13 avril un blocus des ports iraniens, en réponse au verrouillage du stratégique détroit d'Ormuz par Téhéran depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février.
Source: AFP
Trump suggère que la Syrie «s'occupe» du Hezbollah
Donald Trump a affirmé mardi avoir «suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah» au Liban, en marge du sommet du G7 à Evian.
Le président américain, dont la relation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est tendue récemment, a jugé qu'Israël «se battait contre le Hezbollah depuis trop longtemps» et que «trop de gens étaient tués».
Source: ATS
Le Qatar se dit «prudemment optimiste» pour la sécurité régionale
Le Qatar, qui a joué un rôle clé dans les négociations visant à mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, a estimé mardi que cet accord pourrait à terme renforcer la sécurité au Moyen-Orient.
«Nous sommes prudemment optimistes sur le fait que la signature du protocole d'accord ouvre une nouvelle phase pour la sécurité régionale, à travers les discussions qui se tiendront sur le programme nucléaire et d'autres questions», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, lors d'une conférence de presse à Doha.
Source: AFP
«Le plus important est une ouverture totale et sans condition du détroit d'Ormuz»
«La solution la plus importante» pour sortir de la crise de l'énergie «est la réouverture totale et sans condition du détroit d'Ormuz», pour que «le pétrole et le gaz recommencent à circuler à destination de l'Asie et au-delà», a déclaré mardi le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), Fatih Birol.
L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient est une «grande nouvelle pour l'économie mondiale et les marchés de l'énergie», a encore déclaré Fatih Birol lors d'une conférence de presse. Donald Trump a affirmé que le détroit d'Ormuz serait «complètement ouvert» vendredi, jour de la cérémonie de signature du cadre d'accord trouvé entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.
Source: AFP
Trump suggère que la Syrie «s'occupe» du Hezbollah à la place d'Israël
Donald Trump a affirmé mardi avoir «suggéré à Israël de laisser la Syrie s'occuper du Hezbollah» au Liban, en marge du sommet du G7 en France.
Le président américain, dont la relation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est tendue récemment, a jugé qu'Israël «se battait contre le Hezbollah depuis trop longtemps» et que «trop de gens étaient tués».
Source: AFP
Les négociateur en chef iranien assistera à la cérémonie
Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, assistera à la cérémonie de signature du protocole d'accord entre Téhéran et Washington pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, a indiqué mardi la diplomatie iranienne.
Côté américain, le vice-président JD Vance sera présent pour représenter les Etats-Unis, tandis que «pour l'Iran, ce sera M. Ghalibaf», a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, cité par la télévision d'Etat.
«La signature aura lieu en Suisse» a priori vendredi, «mais le lieu exact n'a pas encore été déterminé», a-t-il précisé, confirmant que «le prochain cycle de négociations commencerait immédiatement après».
Source: AFP
Selon l'Iran, les discussions sur un accord final avec les USA devraient débuter vendredi
Le chef de la diplomatie iranienne a annoncé le probable début de discussions approfondies avec les Etats-Unis vendredi, jour prévu de la cérémonie de signature du protocole d'accord trouvé entre les deux pays après plus de trois mois de guerre.
«Vraisemblablement vendredi, dans un lieu qui reste à déterminer (...) un nouveau cycle de négociations entre l'Iran et les Etats-Unis visant à parvenir à un accord final va débuter», a déclaré le ministre Abbas Araghchi lors d'une réunion avec des diplomates étrangers diffusée à la télévision d'Etat.
Le chef de la diplomatie iranienne a insisté mardi sur l'importance de mettre fin à la guerre au Liban entre Israël et le Hezbollah pro-iranien. «Il s'agit sans doute de la question la plus importante du protocole: l'annonce de l'arrêt immédiat et permanent de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban», a déclaré le ministre lors d'une réunion avec des diplomates étrangers diffusée à la télévision d'Etat.
Source: AFP
Rencontre entre les présidents américain et irakien pour parler «désarmement» des groupes armés pro-Iran
Le président américain Donald Trump «se réjouit d'accueillir» le nouveau Premier ministre irakien Ali Al-Zaidi à la Maison Blanche à la mi-juillet, ont annoncé mardi le gouvernement irakien et l'ambassade américaine à Bagdad dans un communiqué conjoint.
Cette annonce intervient à l'occasion d'une visite de l'envoyé spécial américain pour la Syrie et l'Irak, Tom Barrack, qui a évoqué avec le dirigeant irakien la question du «désarmement» des groupes armés pro-iraniens.
Source: AFP
Le Hamas salue l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis
Le Hamas palestinien a salué lundi l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, espérant que cela aiderait également à mettre fin aux violences dans la bande de Gaza.
Dans un communiqué, le mouvement islamiste au pouvoir dans le petit territoire palestinien a félicité son allié iranien pour sa «fermeté» face «aux pressions et aux défis», et espéré que l'accord aurait «des répercussions positives sur différents dossiers régionaux», notamment «la fin immédiate de l'agression» israélienne à Gaza, ainsi qu'au Liban et sur «tous les autres fronts».
Le territoire palestinien, dévasté par deux ans de la guerre déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas en Israël, reste le théâtre de violences, avec des frappes israéliennes quasi-quotidiennes.
Source: AFP
Israël restera au Liban, à Gaza et en Syrie «aussi longtemps que nécessaire», martèle Netanyahu
Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a affirmé lundi, après la conclusion d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, que l'armée israélienne resterait à Gaza, au Liban et en Syrie «aussi longtemps que nécessaire».
«Nous avons établi de larges zones de sécurité autour d'Israël. Nous l'avons fait à Gaza, au Liban et en Syrie», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. «Je tiens à le dire clairement: nous resterons dans ces zones de sécurité aussi longtemps qu'il le faudra pour protéger notre pays.»
Israël est engagée depuis des mois dans des opérations militaires dans la bande de Gaza, au Liban et en Iran. Certains des objectifs de guerre affichés par l'armée israélienne n'ont pas été atteints. L'accord conclu lundi entre les Etats-Unis et l'Iran est perçu comme un échec pour Israël par une grande partie de la société et de la classe politique israélienne.
Source: AFP