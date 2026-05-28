Selon l’ONU, il y a 86% de chances que le record de chaleur de 2024 soit battu d’ici 2030. Elle estime aussi à 91% la probabilité qu’une année dépasse +1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle en température moyenne mondiale.

Un record annuel de température probable à 86% d'ici 2030, selon l'ONU

Un record annuel de température probable à 86% d'ici 2030, selon l'ONU

AFP Agence France-Presse

La possibilité que le record de chaleur de 2024 soit battu d'ici 2030 est évaluée à 86%, selon l'ONU. Et une température moyenne sur un an supérieure de 1,5°C par rapport à la période pré-industrielle est probable à 91%.

Jusqu'à présent, cette situation a seulement été observée en 2024. Selon un rapport dévoilé jeudi par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève, la moyenne sur les cinq prochaines années devrait dépasser celle-ci de 1,3 à 1,9°C.

Anomalie des températures

Selon trois quarts de probabilités, elle s'établira au moins à 1,5°C, l'objectif de limitation affiché de la communauté internationale pour 2100. En revanche, il est presque exclu que le dépassement atteigne les 2°C. Cette possibilité est évaluée à 1% seulement. Un courant chaud El Niño pourrait avoir lieu en 2027, qui pourrait battre le record annuel en raison de cette situation, et 2028.

Le rapport de l'OMM fait une synthèse de 13 évaluations, dont celles de quatre entités mondiales, ce qui rend la fiabilité «très élevée», explique l'agence onusienne. Parmi les autres chiffres qu'il relaie, l'anomalie des températures est très importante dans l'Arctique.

Dans cette région, celles-ci devraient dépasser dans les cinq prochaines années de 2,8°C la moyenne entre 1991 et 2020, soit trois fois et demi l'augmentation mondiale durant la même période. Les concentrations de glace devraient diminuer d'ici 2035 dans les mers de Barents, Bering et Okhotsk.

Les précipitations devraient également être élevées dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Ou également dans le sud-est de l'Europe de décembre à février, même si cette évaluation pourrait encore changer. Et les pluies devraient être moins importantes dans l'hémisphère sud. Plus largement, plusieurs régions dans le monde devraient faire face à davantage d'anomalies pendant les étés d'ici 2030, ajoute l'agence onusienne.