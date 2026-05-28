DE
FR

Dépassant les chiffres de 2024
Un record annuel de température probable à 86% d'ici 2030, selon l'ONU

Selon l’ONU, il y a 86% de chances que le record de chaleur de 2024 soit battu d’ici 2030. Elle estime aussi à 91% la probabilité qu’une année dépasse +1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle en température moyenne mondiale.
Publié: il y a 38 minutes
Selon l'ONU, il y a 86% de chances que le record de 2024 soit dépassé d’ici 2030. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La possibilité que le record de chaleur de 2024 soit battu d'ici 2030 est évaluée à 86%, selon l'ONU. Et une température moyenne sur un an supérieure de 1,5°C par rapport à la période pré-industrielle est probable à 91%.

Jusqu'à présent, cette situation a seulement été observée en 2024. Selon un rapport dévoilé jeudi par l'Organisation météorologique mondiale (OMM) à Genève, la moyenne sur les cinq prochaines années devrait dépasser celle-ci de 1,3 à 1,9°C.

Anomalie des températures

Selon trois quarts de probabilités, elle s'établira au moins à 1,5°C, l'objectif de limitation affiché de la communauté internationale pour 2100. En revanche, il est presque exclu que le dépassement atteigne les 2°C. Cette possibilité est évaluée à 1% seulement. Un courant chaud El Niño pourrait avoir lieu en 2027, qui pourrait battre le record annuel en raison de cette situation, et 2028.

A lire aussi
La Suisse fait face à son quatrième mois de mai le plus chaud
En plus de 160 ans
La Suisse fait face à son quatrième mois de mai le plus chaud
Pourquoi l'Europe est-elle le continent qui se réchauffe le plus vite?
Vague de chaleur étouffante
Pourquoi l'Europe est-elle le continent qui se réchauffe le plus vite?

Le rapport de l'OMM fait une synthèse de 13 évaluations, dont celles de quatre entités mondiales, ce qui rend la fiabilité «très élevée», explique l'agence onusienne. Parmi les autres chiffres qu'il relaie, l'anomalie des températures est très importante dans l'Arctique.

Dans cette région, celles-ci devraient dépasser dans les cinq prochaines années de 2,8°C la moyenne entre 1991 et 2020, soit trois fois et demi l'augmentation mondiale durant la même période. Les concentrations de glace devraient diminuer d'ici 2035 dans les mers de Barents, Bering et Okhotsk.

Les précipitations devraient également être élevées dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord. Ou également dans le sud-est de l'Europe de décembre à février, même si cette évaluation pourrait encore changer. Et les pluies devraient être moins importantes dans l'hémisphère sud. Plus largement, plusieurs régions dans le monde devraient faire face à davantage d'anomalies pendant les étés d'ici 2030, ajoute l'agence onusienne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
Présenté par
Dans quels coins la Suisse est-elle aussi urbaine et sans filtre que l'El Raval de Barcelone?
6 spots particuliers
Quels coins de Suisse ressemblent à l'El Raval de Barcelone?
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Présenté par
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Conseils de pro
Ce à quoi il faut faire attention lors de l'achat d'un e-bike
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Présenté par
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Son propre institut de cosmétique, un emploi de rêve et un master à l'EPFZ
Ces trois champions des métiers passent à la vitesse supérieure
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus